Nintendo Switch получило обновление перед выходом Switch 2: Что нового?

Фанаты Nintendo, внимание! В преддверии выхода Nintendo Switch 2, который запланирован на 5 июня, компания Nintendo выпустила обновление V20.0.0 для оригинальной Nintendo Switch. Это обновление подготовит вашу консоль к выходу новой модели. Кроме того оно добавит несколько интересных функций, которые, похоже, намекают на возможности Switch 2. Давайте разберемся, что именно изменилось!

Новые функции в обновлении V20.0.0: готовимся к Switch 2

Обновление включает в себя несколько ключевых нововведений, которые, по мнению многих, связаны с функциональностью Nintendo Switch 2:

Кнопки меню Home для Virtual Game Card и GameShare. Эти функции были анонсированы ранее в этом месяце. Однако, теперь стали доступны в меню Home вашей Switch.

Эти функции были анонсированы ранее в этом месяце. Однако, теперь стали доступны в меню Home вашей Switch. Функция переноса данных в систему Switch 2. Это, пожалуй, самая важная функция обновления. Она позволяет вам перенести данные со своей старой Switch на новую Switch 2.

Как работает перенос данных на Nintendo Switch 2?

Nintendo предлагает два способа переноса данных:

Локальный перенос. После приобретения Nintendo Switch 2 вы сможете перенести данные непосредственно с вашей старой Switch на новую консоль через локальное беспроводное соединение. Перенос через облако. Этот способ позволяет загрузить данные с вашей Switch в облачное хранилище Nintendo. После этого вы сможете загрузить эти данные на свою Switch 2, когда будете готовы. Важно внимательно ознакомиться с инструкцией перед использованием этого метода!

GameShare: функция будущего, доступная на Switch 2

Функция GameShare, позволяющая делиться играми с друзьями, пока что недоступна для пользователей оригинальной Switch. Совместный доступ к играм возможен только между двумя консолями Switch 2 через локальное беспроводное соединение.

Virtual Game Cards: цифровые игры всегда под рукой!

Обновление также знакомит нас с концепцией Virtual Game Cards. Это своего рода «цифровые картриджи», которые позволяют вам собирать ваши цифровые игры и DLC в одном месте. Вы сможете «загружать» и «выгружать» эти карты между двумя разными системами, а также одалживать игры другим членам вашей семейной группы учетной записи Nintendo.

Как работает «одалживание» игр?

Вы можете одолжить игру другому члену вашей семьи.

Вы можете забрать игру обратно, пока пользователь находится в сети, даже если он в данный момент играет в нее.

Если пользователь уйдет в офлайн, не вернув игру, вам придется подождать две недели, прежде чем она автоматически вернется в вашу библиотеку.

В руководстве Nintendo Virtual Game Card Guide подробно описаны все нюансы этой системы, включая ограничения по количеству подключенных консолей и способы управления виртуальными игровыми картами.

Онлайн-лицензия: играйте без ограничений, пока есть подключение к Интернету

Для тех, кто хочет играть в свои цифровые игры на нескольких системах без ограничений, Nintendo предлагает настройки онлайн-лицензии. Эта функция позволяет играть в любые купленные вами цифровые игры и DLC, пока вы подключены к Интернету, не полагаясь на виртуальные игровые карты.

Перенос данных в облако: Что нужно знать?

Если вы планируете приобрести Nintendo Switch 2, вам стоит обратить внимание на новую опцию «System Transfer to Nintendo Switch 2» в меню «System» в «System Settings».

Как перенести данные в облако:

Зайдите в меню «System Settings». Выберите «System». Выберите «System Transfer to Nintendo Switch 2». Следуйте инструкциям на экране.

Важные моменты:

Загрузка данных в облако сбросит настройки вашей Switch 1 к заводским. Данные будут храниться в облаке в течение одного года. Вы сможете отменить перенос и вернуть данные на свою Switch 1, но только на ту же модель (например, с Switch OLED на Switch OLED).