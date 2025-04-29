Все iPhone 17 будут иметь 12 ГБ оперативной памяти

По последней информации, все модели, включая iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, могут получить 12 ГБ оперативной памяти, что значительно превышает 8 ГБ в iPhone 16. Этот апгрейд, как ожидается, станет ключевым фактором для поддержки Apple Intelligence и улучшения многозадачности. И так, давайте рассмотрим последние слухи и прогнозы о том, что нас ждет.

Apple Intelligence: мощный толчок благодаря 12 ГБ ОЗУ

По данным авторитетного источника Digital Chat Station, который ссылается на проверенную информацию из цепочки поставок Apple, каждая модель iPhone 17 будет оснащена 12 ГБ оперативной памяти для эффективной работы Apple Intelligence. Эта новость подтверждает более ранние прогнозы аналитика Минг-Чи Куо, который практически уверен в увеличении ОЗУ для iPhone 17 Air, Pro и Pro Max.

Вопрос о базовой модели iPhone 17 пока открыт, но эксперты предполагают, что ограничения в цепочке поставок могут повлиять на решение Apple, оставив ее с 8 ГБ ОЗУ. Окончательное решение ожидается в ближайший месяц. Более того, Куо прогнозирует, что вся линейка iPhone 18 в 2026 году будет поставляться с 12 ГБ ОЗУ, а также получит новую, более быструю технологию памяти.

Зачем нужен апгрейд до 12 ГБ ОЗУ?

Увеличенный объем оперативной памяти играет важную роль в повышении производительности. Кроме того, он позволит ИИ запускать более масштабные и сложные модели непосредственно на устройстве, что значительно ускоряет выполнение таких задач, как:

Обработка языка в реальном времени

Генерация изображений

Многозадачность на профессиональном уровне

Благодаря 12 ГБ ОЗУ, пользователи смогут наслаждаться плавной работой при редактировании видео, играх и выполнении других ресурсоемких задач. По сравнению с 8 ГБ в iPhone 16, это 50% увеличение оперативной памяти обещает значительно улучшенный пользовательский опыт.

Другие функции iPhone 17

Помимо впечатляющего увеличения объема оперативной памяти, линейка iPhone 17 может порадовать нас следующими обновлениями:

Дисплей 120 Гц для всех моделей. Ожидается, что технология ProMotion с адаптивной частотой обновления 120 Гц станет доступна во всех моделях iPhone 17, обеспечивая невероятно плавную прокрутку, повышенную отзывчивость и комфортный опыт использования. Более тонкий дизайн iPhone 17 Air. Вероятно, что iPhone 17 Air может стать самым тонким iPhone за всю историю, превзойдя даже iPhone 6. Для достижения этого изящного форм-фактора, возможно, придется пожертвовать некоторыми функциями, такими как система с двумя камерами. Улучшенная фронтальная камера 24 МП. По слухам, iPhone 17 получит фронтальную камеру с разрешением 24 МП, что значительно улучшит качество селфи, видеозвонков и работу в условиях слабого освещения. Чип A19: Производительность нового поколения. Сердцем iPhone 17 станет чип A19, изготовленный по улучшенному 3-нм техпроцессу. Это обеспечит значительный прирост производительности центрального и графического процессоров, позволяя молниеносно выполнять любые задачи. Advanced Ceramic Shield 2. Кроме того, ожидается появление более прочного и устойчивого к царапинам покрытия экрана Ceramic Shield 2, возможно, с антибликовым покрытием для улучшения видимости на улице.

Когда ждать iPhone 17?

Как и обычно, Apple, вероятно, представит линейку iPhone 17 в сентябре 2025 года, вместе с новыми моделями Apple Watch (11 и Ultra 3), AirPods Pro 3 и, возможно, Apple Vision Air. Следите за новостями!