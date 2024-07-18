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CMF Phone 1 от Nothing прошел тест на прочность

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
18.07.2024
295 Просмотров 0
CMF Phone 1 прошел тест на прочность

CMF Phone 1, новый бюджетный смартфон от компании Nothing, привлекает внимание своим уникальным дизайном и модульностью. Этот телефон предлагает возможность кастомизации с помощью съемных задних панелей и других аксессуаров. Однако, свежий видеоролик с разборкой устройства показывает, что его внутренняя структура может быть менее модульной, чем могло показаться изначально.

В ходе теста на прочность, проведенного Заком с канала JerryRigEverything, экран смартфона был поцарапан острым ножом , в результате чего остались следы шестого уровня твердости по шкале MOHS, и более глубокие царапины седьмого уровня. Экран успешно выдержал воздействие огня в течение 20 секунд, что является достойным показателем. Тест на изгиб также показал неплохие результаты, выявив лишь незначительную деформацию при сгибании корпуса с задней стороны. В то же время, пластиковая задняя панель оказалась менее прочной, в отличие от металлических кнопок.

При разборке CMF Phone 1 обнаружилось, что задняя панель крепится металлическими винтами, а при их откручивании становится очевидно, что батарея не предназначена для замены обычным пользователем, что соответствует предупреждением на аккумуляторе. Зак подчеркивает, что такие предупреждения служат для того, чтобы предотвратить некорректные попытки самостоятельной замены батареи пользователями.

Внутренняя конструкция телефона включает в себя камеры без оптической стабилизации изображения, сканер отпечатков пальцев, термопасту, используемую для охлаждения устройства, а также материнскую плату и другие компоненты. Зак дает положительную оценку прочности CMF Phone 1, несмотря на его относительную немодульность по сравнению с устройствами из этой ценовой категории.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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