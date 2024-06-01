Google и Magic Leap работают над созданием XR AR-гарнитуры

Google и Magic Leap объявили о стратегическом партнёрстве, которое объединит технологии прозрачных дисплеев с Android XR. Magic Leap, выпустившая одноименную AR-гарнитуру под номером 1 в 2018 году и под номером 2 в 2022 году, заявила, что это сотрудничество объединит её лидерство в области оптики с технологическими платформами Google.

Стоит отметить, что Google была одной из первых инвесторов Magic Leap, вложив в 2014 году 542 миллиона долларов. Тогда генеральный директор Google Сундар Пичаи даже вошёл в совет директоров компании, однако покинул этот пост в 2018 году из-за плотного графика.

Samsung также разрабатывает VR-гарнитуру в сотрудничестве с Google, которая будет использовать технологию сквозной передачи видео, в отличие от прозрачного дисплея, как в Apple Vision Pro. Google в этом проекте отвечает за разработку программного обеспечения. Тем не менее, это не повлияет на новое сотрудничество.

Magic Leap сосредоточилась на продуктах AR, несмотря на все сложности. Первый продукт компании не оправдал ожиданий по продажам из-за ограничений технологии прозрачной оптики и высокой цены в 2300 долларов. За первые 6 месяцев было продано только 6000 единиц вместо запланированного миллиона. В 2019 году компания перешла на корпоративную стратегию, предложив пакет стоимостью 3000 долларов с бизнес-гарантией и поддержкой. Magic Leap 2, выпущенная в 2022 году, на сегодняшний день остаётся одной из лучших прозрачных гарнитур на рынке.

Источник — androidheadlines.com