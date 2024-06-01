Лого сайта
Главная » Виртуальная реальность » Google и Magic Leap работают над созданием XR AR-гарнитуры
Виртуальная реальностьЭлектроника и техника

Google и Magic Leap работают над созданием XR AR-гарнитуры

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
01.06.2024
2 Просмотра 0
Google и Magic Leap работают над созданием XR AR-гарнитуры

Google и Magic Leap объявили о стратегическом партнёрстве, которое объединит технологии прозрачных дисплеев с Android XR. Magic Leap, выпустившая одноименную AR-гарнитуру под номером 1 в 2018 году и под номером 2 в 2022 году, заявила, что это сотрудничество объединит её лидерство в области оптики с технологическими платформами Google.

Стоит отметить, что Google была одной из первых инвесторов Magic Leap, вложив в 2014 году 542 миллиона долларов. Тогда генеральный директор Google Сундар Пичаи даже вошёл в совет директоров компании, однако покинул этот пост в 2018 году из-за плотного графика.

Samsung также разрабатывает VR-гарнитуру в сотрудничестве с Google, которая будет использовать технологию сквозной передачи видео, в отличие от прозрачного дисплея, как в Apple Vision Pro. Google в этом проекте отвечает за разработку программного обеспечения. Тем не менее, это не повлияет на новое сотрудничество.

Magic Leap сосредоточилась на продуктах AR, несмотря на все сложности. Первый продукт компании не оправдал ожиданий по продажам из-за ограничений технологии прозрачной оптики и высокой цены в 2300 долларов. За первые 6 месяцев было продано только 6000 единиц вместо запланированного миллиона. В 2019 году компания перешла на корпоративную стратегию, предложив пакет стоимостью 3000 долларов с бизнес-гарантией и поддержкой. Magic Leap 2, выпущенная в 2022 году, на сегодняшний день остаётся одной из лучших прозрачных гарнитур на рынке.

Источник — androidheadlines.com

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.