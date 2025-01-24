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Интернет и ПО

Google усиливает защиту Android: как Identity Check защитит ваши данные даже при краже телефона

Владислав Ильин Владислав Ильин
24.01.2025
4 Просмотра 0
Identity Check

24 января 2025 года Google анонсировал важное обновление безопасности для Android — функцию Identity Check («Проверка личности»). Она призвана защитить конфиденциальные настройки устройств, блокируя доступ к ним без биометрической аутентификации, если пользователь находится вне «доверенных мест». По словам компании, это ещё один шаг в борьбе с кражами смартфонов и несанкционированным доступом к личным данным.

Как это работает?

Если включить Identity Check, устройство потребует подтверждения отпечатка пальца или сканирования лица при попытке выполнить следующие действия вне безопасных зон (например, дома или в офисе):

  • Открыть сохранённые пароли или ключи доступа через Google Password Manager;
  • Автозаполнить пароли в приложениях (кроме Chrome);
  • Изменить метод блокировки экрана (PIN-код, графический ключ и т.д.);
  • Обновить биометрические данные (отпечатки, сканирование лица);
  • Сбросить настройки до заводских;
  • Отключить опцию «Найти устройство»;
  • Убрать защиту от кражи;
  • Просмотреть список доверенных мест или отключить саму Identity Check;
  • Настроить новое устройство через текущий гаджет;
  • Добавить или удалить аккаунт Google;
  • Открыть параметры разработчика.

Кроме того, функция усиливает защиту всех аккаунтов Google, привязанных к устройству, чтобы злоумышленники не смогли получить к ним доступ даже при физическом захвате телефона.

Какие устройства поддерживаются?

Пока Identity Check доступна только для:

  • Google Pixel с Android 15;
  • Смартфонов Samsung Galaxy на One UI 7.

Активировать её можно в разделе Настройки → Google → Все сервисы → Защита от кражи → Проверка личности.

Контекст: почему это важно?

Как отмечает Google, обновление — часть глобальной стратегии по борьбе с кражей гаджетов. Ранее компания уже внедрила такие функции, как:

  • Блокировка при обнаружении кражи (если телефон резко перемещается, например, вырвали из рук);
  • Автономная блокировка (работает даже без интернета);
  • Удалённое отключение через аккаунт Google.

С 2024 года AI-алгоритмы для обнаружения краж работают на всех устройствах с Android 10 и новее. Google также сотрудничает с GSMA и экспертами по безопасности, чтобы обмениваться данными о новых угрозах и методах защиты.

А что с рисками для бизнеса?

Недавно Google представил Chrome Web Store for Enterprises — платформу, где компании могут создавать «белые списки» безопасных расширений для браузера. Это помогает снизить риск установки сотрудниками вредоносных дополнений.

Однако угрозы остаются. В декабре 2023 года началась масштабная фишинговая кампания против разработчиков расширений Chrome. Злоумышленники внедряли в легитимные дополнения код, который собирал API-ключи, куки сессий и токены доступа к сервисам вроде ChatGPT и Facebook для бизнеса.

Как сообщает французская компания Sekoia, атаки продолжаются до сих пор. Злоумышленники сменили тактику: вместо распространения поддельных расширений они взламывают настоящие через фишинговые письма и вредоносные приложения OAuth.

Итог

Google продолжает укреплять безопасность Android, делая упор на биометрию и привязку к местоположению. Identity Check — ещё один инструмент, который усложнит жизнь ворам и хакерам. Но важно помнить: даже самые продвинутые технологии не заменят бдительности пользователей. Всегда проверяйте источники расширений, не переходите по подозрительным ссылкам и регулярно обновляйте устройства.

P.S. Если у вас Pixel или Samsung на указанных версиях ОС — не забудьте активировать Identity Check. Безопасность начинается с малого!

Источник — thehackernews

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Владислав Ильин
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По образованию юрист, но большую часть своей сознательной жизни трудился в технической сфере. Участвовал в разработке финтех решений для банка, после этого несколько лет жил на Бали. На протяжении последнего времени занимаюсь консультированием и журналистикой в сферах бытовой и автомобильной электроники.

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