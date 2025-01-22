Android 16 Beta: выходит сегодня с компактными уведомлениями

Разработчики тестируют Android 16 с ноября, но когда же обычные пользователи смогут попробовать новую ОС? Судя по утечкам, первая публичная бета-версия появится уже сегодня, 22 января — и принесет долгожданную опцию «компактных уведомлений».
Откуда информация?
Дату запуска подсказали комментарии инженера Google в обновлениях Android, обнаруженные энтузиастом @AssembleDebug. Если Google сохранит традицию, бета станет доступна для избранных смартфонов — правда, с риском столкнуться с багами.
Что нового в Android 16?
Пока фичи скромные, но кое-что уже известно:
- Расширенный контроль безопасности — анализ событий за больший период.
- Улучшения для режима «Не беспокоить» — больше настроек для тишины.
- Компактные уведомления — сворачивание оповещений в «полку» на экране блокировки (спасение от спама!).
- Аналог Dynamic Island от iOS — слухи о интерактивной зоне у камеры.
«Код с намеком на компактные уведомления нашли в бета-сборке, но финальный дизайн может измениться», — уточняет Android Authority.
Почему Google торопится?
Компания решила сдвинуть релизы крупных обновлений на более ранние даты. Напомним, график предыдущей версии многих запутал, поэтому с Android 16 Google, видимо, хочет навести порядок.
Кому доступна бета?
Как обычно, первыми получат:
- Владельцы Google Pixel (начиная с 4-й модели).
- Устройства партнеров (Samsung, Xiaomi и др.) — позже.
Важно: Бета — для тестеров, готовых мириться с глюками. Для повседневного использования лучше дождаться стабильной версии.
Что еще ждать от Android 16?
- ИИ-фичи — интеграция Gemini Nano для задач на устройстве.
- Контроль разрешений приложений — запрет доступа к камере/микрофону фоновым сервисам.
- Адаптация под складные устройства — оптимизация интерфейса для Pixel Fold и аналогов.
Как установить бета?
- Зайдите в программу Android Beta.
- Выберите устройство.
- Подтвердите согласие на риски.
- Дождитесь OTA-обновления.
Совет: Сделайте бэкап данных — откатиться на стабильную версию без сброса настроек не получится.
P.S. Даже если сегодня бета не выйдет, Google явно готовит сюрпризы. Следите за обновлениями — расскажем первыми!