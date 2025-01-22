Android 16 Beta: выходит сегодня с компактными уведомлениями

Разработчики тестируют Android 16 с ноября, но когда же обычные пользователи смогут попробовать новую ОС? Судя по утечкам, первая публичная бета-версия появится уже сегодня, 22 января — и принесет долгожданную опцию «компактных уведомлений».

Откуда информация?

Дату запуска подсказали комментарии инженера Google в обновлениях Android, обнаруженные энтузиастом @AssembleDebug. Если Google сохранит традицию, бета станет доступна для избранных смартфонов — правда, с риском столкнуться с багами.

Что нового в Android 16?

Пока фичи скромные, но кое-что уже известно:

Расширенный контроль безопасности — анализ событий за больший период.

— анализ событий за больший период. Улучшения для режима «Не беспокоить» — больше настроек для тишины.

— больше настроек для тишины. Компактные уведомления — сворачивание оповещений в «полку» на экране блокировки (спасение от спама!).

— сворачивание оповещений в «полку» на экране блокировки (спасение от спама!). Аналог Dynamic Island от iOS — слухи о интерактивной зоне у камеры.

«Код с намеком на компактные уведомления нашли в бета-сборке, но финальный дизайн может измениться», — уточняет Android Authority.

Почему Google торопится?

Компания решила сдвинуть релизы крупных обновлений на более ранние даты. Напомним, график предыдущей версии многих запутал, поэтому с Android 16 Google, видимо, хочет навести порядок.

Кому доступна бета?

Как обычно, первыми получат:

Владельцы Google Pixel (начиная с 4-й модели).

(начиная с 4-й модели). Устройства партнеров (Samsung, Xiaomi и др.) — позже.

Важно: Бета — для тестеров, готовых мириться с глюками. Для повседневного использования лучше дождаться стабильной версии.

Что еще ждать от Android 16?

ИИ-фичи — интеграция Gemini Nano для задач на устройстве.

— интеграция Gemini Nano для задач на устройстве. Контроль разрешений приложений — запрет доступа к камере/микрофону фоновым сервисам.

— запрет доступа к камере/микрофону фоновым сервисам. Адаптация под складные устройства — оптимизация интерфейса для Pixel Fold и аналогов.

Как установить бета?

Зайдите в программу Android Beta. Выберите устройство. Подтвердите согласие на риски. Дождитесь OTA-обновления.

Совет: Сделайте бэкап данных — откатиться на стабильную версию без сброса настроек не получится.

P.S. Даже если сегодня бета не выйдет, Google явно готовит сюрпризы. Следите за обновлениями — расскажем первыми!