Google Pixel 9 Pro Fold был замечен в кофейне

Проведение мероприятия «Made for Google» пройдёт на следующей неделе, и, как и в случае с другими продуктами Google, утечки и слухи уже раскрыли большую часть информации о предстоящих устройствах линейки Pixel. Ожидается, что на мероприятии будут представлены Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold, Pixel Watch 3, Pixel Watch 3XL и Pixel Buds 3. С приближением даты запуска становится очевидным, что тестовые образцы уже начали поступать к другим участникам рынка. Подтверждением этому служит обнаружение Google Pixel 9 Pro Fold в кафе Starbucks на Тайване, где устройство было в официальном чехле.

Фото показывает, что Pixel 9 Pro Fold будет иметь более тонкий профиль по сравнению с предшественником. Выделяющийся выступ камеры и логотипом «G» на официальном чехле, указывает на принадлежность к бренду Google. Устройство представлено в тёмном оттенке Obsidian, а чехол выполнен, по всей видимости, в цвете Porcelain. На основе одной фотографии сложно оценить толщину устройства, но предполагается, что она достаточна, чтобы обеспечить устойчивость на столе без опасности опрокидывания из-за выступа камеры.

Изображение также демонстрирует внешний вид складного телефона сзади, когда он раскрыт. На нем видна квадратная камера, высокий дисплей с отверстием для фронтальной камеры и чувствительные к прикосновению боковые кнопки. Верхняя часть устройства оснащена вырезами для микрофона и динамика, а также имеется 6,3-дюймовый внешний экран. Ранее появившиеся в сети рендеры уже дали представление о внешнем виде устройства, и текущее открытие соответствует им.

Складной телефон нового поколения будет оснащён 8-дюймовым дисплеем Super Actua Flex и внешним экраном 6,3 дюйма. В нем будет установлен процессор Google Tensor G4 SoC, объем оперативной памяти до 16 ГБ и памятью хранения до 512 ГБ. Камеры устройства включают в себя 48-мегапиксельный основной сенсор, 10,5-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и 10,8-мегапиксельный телеобъектив сзади, а спереди разместится 10-мегапиксельная фронтальная камера. Кроме того, складной аппарат будет оборудован функциями искусственного интеллекта, такими как Circle to Search, Magic Editor и Best Take, которые расширят возможности пользовательского опыта.

Стоимость Pixel 9 Pro Fold предполагается на уровне 1799 долларов США за вариант с 256 ГБ внутренней памяти и 1919 долларов США за модель с 512 ГБ хранилища. Представление новинок линейки Pixel 9 запланировано на 14 августа, когда они будут представлены наряду с другими продуктами этой серии.

Источник — androidauthority.com