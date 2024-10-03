Google Pixel 9a выйдет раньше, чем все думают

Google продолжает удивлять изменениями в графике выпуска своих продуктов. Согласно полученным данным от нескольких надёжных источников, предварительные заказы на новый смартфон Google Pixel 9a будут открыты уже в середине марта 2025 года. Ожидается, что доставка устройств и их появление в розничной сети состоится к концу того же месяца. Цветовая палитра новинки порадует потенциальных покупателей четырьмя вариантами: Porcelain, Obsidian, Peony и Iris.

Google Pixel 9a на рынок выйдет раньше срока, предварительные заказы начнутся в марте 2025 года.

Похоже, что перенос сроков станет новой нормой для смартфонов Pixel a, так как предполагается, что и следующая модель, Pixel 10a, также будет представлена в марте 2026 года. Интерес к Pixel 9a подогревает и факт, что CAD-рендеры устройства были опубликованы несколько ранее обычного. Кроме того, сдвиг даты выпуска Pixel 9a имеет смысл в свете анонса Pixel 10, который запланирован на август.

В текущем году смартфоны Pixel 9 были представлены уже в середине августа, в то время как традиционно Google представляла новые устройства в октябре. Это изменение стратегии позволяет компании избежать конкуренции с крупными распродажами, такими как Черная пятница, когда предыдущие модели часто предлагались со значительными скидками.

Google меняет стратегию выпуска своих устройств, чтобы соответствовать рынку и потребностям потребителей.

Недавно появилось сообщение о том, что новая версия операционной системы Android 16 также может появиться раньше обычного – во втором квартале 2025 года. Это означает, что релиз AOSP (Android Open Source Project) может состояться уже к концу июня 2025 года. Однако это не гарантирует, что обновление для устройств Pixel будет выпущено одновременно с AOSP, ведь как показал текущий год, обновление Android 15 все же ожидает запуска нового Pixel 10 в августе.

Пересмотр графика выпуска продуктов Google, по всей видимости, является продуманным шагом, который позволит компании лучше координировать релизы с партнёрами и предоставлять новинки на рынке в более подходящее время, не откладывая их до конца года. Это также дает преимущество выпускать осенние флагманские модели с уже установленной последней версией Android.

Источник — androidheadlines.com