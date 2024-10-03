Лого сайта
Главная » Смартфоны и телефоны » Google Pixel 9a выйдет раньше, чем все думают
Смартфоны и телефоныЭлектроника и техника

Google Pixel 9a выйдет раньше, чем все думают

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
03.10.2024
434 Просмотра 0
Google Pixel 9a выйдет раньше, чем все думают

Google продолжает удивлять изменениями в графике выпуска своих продуктов. Согласно полученным данным от нескольких надёжных источников, предварительные заказы на новый смартфон Google Pixel 9a будут открыты уже в середине марта 2025 года. Ожидается, что доставка устройств и их появление в розничной сети состоится к концу того же месяца. Цветовая палитра новинки порадует потенциальных покупателей четырьмя вариантами: Porcelain, Obsidian, Peony и Iris.

Google Pixel 9a на рынок выйдет раньше срока, предварительные заказы начнутся в марте 2025 года.

Похоже, что перенос сроков станет новой нормой для смартфонов Pixel a, так как предполагается, что и следующая модель, Pixel 10a, также будет представлена в марте 2026 года. Интерес к Pixel 9a подогревает и факт, что CAD-рендеры устройства были опубликованы несколько ранее обычного. Кроме того, сдвиг даты выпуска Pixel 9a имеет смысл в свете анонса Pixel 10, который запланирован на август.

Google Pixel 9a рендер 1
Google Pixel 9a рендер 2
Google Pixel 9a рендер 3

В текущем году смартфоны Pixel 9 были представлены уже в середине августа, в то время как традиционно Google представляла новые устройства в октябре. Это изменение стратегии позволяет компании избежать конкуренции с крупными распродажами, такими как Черная пятница, когда предыдущие модели часто предлагались со значительными скидками.

Google меняет стратегию выпуска своих устройств, чтобы соответствовать рынку и потребностям потребителей.

Недавно появилось сообщение о том, что новая версия операционной системы Android 16 также может появиться раньше обычного – во втором квартале 2025 года. Это означает, что релиз AOSP (Android Open Source Project) может состояться уже к концу июня 2025 года. Однако это не гарантирует, что обновление для устройств Pixel будет выпущено одновременно с AOSP, ведь как показал текущий год, обновление Android 15 все же ожидает запуска нового Pixel 10 в августе.

Пересмотр графика выпуска продуктов Google, по всей видимости, является продуманным шагом, который позволит компании лучше координировать релизы с партнёрами и предоставлять новинки на рынке в более подходящее время, не откладывая их до конца года. Это также дает преимущество выпускать осенние флагманские модели с уже установленной последней версией Android.

Источник — androidheadlines.com

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      info@daboom.ru

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.