Gemini Live получит поддержку более 40 языков

Google активно продвигает свои разработки в области искусственного интеллекта, и последнее творение компании — чат-бот Gemini Live — является тому подтверждением. Этот инструмент обеспечивает более естественное и человеческое взаимодействие в реальном времени, предоставляя ответы, точно соответствующие контексту общения. Изначально Gemini Live функционировал только на английском языке, однако теперь Google планирует добавить поддержку для ряда других языков.

Gemini Live от Google — новый уровень общения с искусственным интеллектом, теперь и на разных языках.

В прошлом месяце чат-бот стал доступен для пользователей приложения Gemini без дополнительной платы и подписки на Gemini Advanced. Ранее эта функция была доступна только для англоговорящих пользователей, но сейчас компания стремится расширить ее до глобального уровня.

Google анонсировала масштабное обновление Gemini Live, начиная с добавления поддержки более чем 40 языков в ближайшее время. Старт запланирован на сегодняшний день, включая такие языки как немецкий, французский, хинди и португальский. В последующие недели список поддерживаемых языков будет расширяться, а также появятся новые функциональные возможности. Компания пока не сообщила точные сроки окончания внедрения обновления, но исходя из динамики развития проекта, можно предположить, что нововведения вступят в силу раньше запланированных сроков.

Google расширяет поддержку языков для Gemini Live, делая чат-бота доступным для миллионов новых пользователей.

Несмотря на отсутствие конкретных деталей о языках, ожидается, что большая часть пользовательской базы будет охвачена новым обновлением. Отмечается также, что приложение будет поддерживать многоязыковое взаимодействие, что позволит вести разговоры одновременно на двух разных языках. Улучшения коснутся и Gemini Extensions, благодаря которым улучшится понимание потребностей пользователей через их взаимодействие с приложениями Google.

Google подтверждает, что новые функции Gemini появятся в таких приложениях, как Keep, Календарь и Задачи. Пользователям стоит ожидать появления новых расширений уже в октябре.

Источник — wccftech.com