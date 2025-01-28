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Google Pixel 9a и 10a: характеристики, цены и даты выхода

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
28.01.2025
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Google Pixel 9a и 10a характеристики, цены и даты выхода

Серия смартфонов Google Pixel A завоевала популярность благодаря доступной цене. Ожидается скорый релиз Pixel 9a. Мы уже знаем немало о его характеристиках, дизайне и цене. Сейчас начали появляться слухи и о его преемнике Pixel 10a.

Google Pixel 9a: Цена и характеристики

Согласно источникам, таким как Android Headlines, Pixel 9a будет стоить от 499 долларов (около 43 000 рублей) за версию с 128 ГБ памяти. Модель на 256 ГБ, предположительно, обойдется в 599 долларов (около 51 700 рублей). Это немного дороже, чем модель 256 ГБ Pixel 8a, которая стоила 559 долларов.

Pixel 9a 1

За эти деньги покупатели получат:

  • 6,3-дюймовый дисплей с пиковой яркостью 2700 нит.
  • 48-мегапиксельную основную камеру.
  • 13-мегапиксельную фронтальную камеру.
  • Батарею емкостью 5000 мАч (или 5100 мАч по другим данным) с быстрой зарядкой 23 Вт.
  • Защиту от воды и пыли по стандарту IP68 и процессор Tensor G4.
Pixel 9a 2

По сравнению с Pixel 8a, Pixel 9a должен получить чуть больший и более яркий экран, основную камеру с меньшим разрешением (по некоторым данным), более емкую батарею, более мощную зарядку, улучшенную защиту по стандарту IP и новый процессор. Ожидается, что он выйдет в марте 2025 года.

Google Pixel 10a: Первые слухи

Хотя основное внимание сейчас уделено Pixel 9a, уже появились слухи о Pixel 10a. Ожидается, что серия Pixel 10 будет оснащена чипсетом Tensor G5, который, вероятно, будет отличаться более высокой тактовой частотой основного ядра (3,4 ГГц против 3,1 ГГц у G4). Однако, насколько это повлияет на производительность по сравнению с Tensor G4, пока неясно.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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