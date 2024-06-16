Image Playground в iOS 18 будет помечать сгенерированные изображения

На прошедшей недавно Всемирной конференции разработчиков (WWDC 2024), Apple представила свои новые решения в области искусственного интеллекта, которые будут реализованы в предстоящей версии их операционной системы iOS 18. Одной из заметных функций станет интеграция AI Image Playground — инструмента для создания изображений с помощью искусственного интеллекта.

Крейг Федериги, вице-президент по развитию программного обеспечения в Apple, подчеркнул в своем интервью на WWDC, что новая ОС будет включать функции аннотирования метаданных изображений, что позволит видеть, были ли изображения созданы искусственным интеллектом. Это служит доказательством стремления компании обеспечить прозрачное использование AI технологий.

В текущей бета-версии iOS 18 для разработчиков упомянутые функции AI еще не реализованы, однако аналитики, изучив код бета-версии, нашли упоминания о возможностях «криминалистической экспертизы» изображений, что намекает на возможность определения авторства AI.

Apple акцентирует внимание на необходимости этичного использования AI, что отражает их подход к инновациям в этой сфере. Предполагается, что функционал Image Playground будет доступен в различных приложениях, таких как Сообщения или Заметки, предоставляя пользователям инструменты для создания уникальных изображений, например, персонализированных эмодзи или визуализации друзей в желаемом окружении.

Изображения, сгенерированные при помощи Image Playground, будут выполнены в стилистике анимации и иллюстраций, что является одним из методов защиты от злоупотреблений. Для упрощения процесса творчества в приложении также предусмотрены подсказки.

Apple заявляет, что обучение их моделей искусственного интеллекта проводилось на основе лицензированных и общедоступных данных из Интернета, это означает, что любое произведение искусства, размещенное в сети, могло быть использовано в процессе обучения AI, если только источник не отказался от участия в этом.

Источник — techradar.com