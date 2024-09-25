Еще один тройной складной смартфон Xiaomi находится в разработке

Информационный портал 91mobiles недавно раскрыл эксклюзивные подробности о патенте на новый тройной складной смартфон от Xiaomi. А теперь дополнительный отчет представляет сведения о другом подобном устройстве от того же бренда, которое, возможно, увидит свет к 2026 году. Отмечается, что Xiaomi активно работает над двумя моделями тройных складных телефонов одновременно.

По информации, опубликованной на сайте Smartprix, тройной складной смартфон Xiaomi зарегистрирован в базе данных IMEI под модельным номером 26013VP46C. Хотя сертификационный сайт не раскрывает подробностей о девайсе, предполагается, что цифры «2601» в начале номера могут указывать на январь 2026 года как предполагаемую дату выпуска.

Символ «C» в конце номера модели намекает на то, что это китайская версия устройства. При этом в отчете утверждается, что данный телефон может быть доступен исключительно на китайском рынке.

Предполагается, что новинка будет оснащена передовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, который является последователем еще не анонсированного Snapdragon 8 Gen 4 SoC. Интересной особенностью ожидаемого смартфона Xiaomi является его безкнопочный дизайн.

Стоит помнить, что до предполагаемого запуска устройства пройдет немало времени, и характеристики могут претерпеть изменения, поэтому к текущим деталям следует относиться с некоторой долей скептицизма.

Первая модель тройного складного смартфона от Xiaomi имеет кодовое название «zhuque» и может стать первым устройством бренда с такой конструкцией. Ожидается, что он сыграет ключевую роль в линейке складных устройств и может получить статус ограниченного концептуального изделия, как это было с Mi Mix Alpha 5G, если не покажет ожидаемого успеха на рынке.

Также сообщается, что тройной складной смартфон был замечен в базе данных IMEI под номерами моделей 2503FVPB1C и 25031VP29C, раскрытых Xiaomitime. По прогнозам, этот девайс может быть представлен на китайском рынке в марте 2025 года, что предполагается исходя из номера модели.

В дополнение, недавно обнародованная патентная заявка Xiaomi демонстрирует наличие трех датчиков на задней панели в горизонтальной конфигурации камеры. Рендеры предполагают, что компания может следовать стратегии, аналогичной Huawei Mate XT, предлагая устройство с тремя разными размерами экрана при складывании.

Источник — 91mobiles.com