Лого сайта
Главная » Наушники и гарнитуры » HyperX выпустила беспроводную гарнитуру Cloud Mix 2 со 110 часами работы
Наушники и гарнитурыЭлектроника и техника

HyperX выпустила беспроводную гарнитуру Cloud Mix 2 со 110 часами работы

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
25.09.2024
2 Просмотра 0
HyperX выпустила беспроводную гарнитуру Cloud Mix 2 со 110 часами работы

HyperX недавно анонсировала выход Cloud Mix 2, усовершенствованной версии своих популярных беспроводных игровых наушников. Новинка превосходит предшественника благодаря ряду значимых улучшений: продолжительность работы от аккумулятора, система шумоподавления, варианты подключения и качество звучания.

Новые наушники HyperX Cloud Mix 2 обладают увеличенным временем автономной работы, достигающим до 110 часов на одном заряде, что делает их идеальным вариантом для долгих игровых марафонов. Гибридная активная система шумоподавления, входящая в комплектацию, эффективно изолирует пользователя от окружающих шумов.

Наушники оснащены 40-миллиметровыми динамиками, предоставляющими возможность кастомизации звука через программу HyperX NGENUITY. Встроенные микрофоны с функцией AI-шумоподавления гарантируют чистоту и ясность звука при общении в онлайн-играх.

В плане подключения Mix 2 теперь поддерживают Bluetooth 5.3 LE и 2,4 ГГц соединение, чего не было у предыдущей модели. Bluetooth-соединение гарантирует низкую латентность, высокую энергоэффективность и улучшенное аудио, а 2,4 ГГц соединение еще больше снижает задержку до 20 мс, что особенно важно для профессиональных геймеров.

В США наушники HyperX Cloud Mix 2 предлагаются по цене 199 долларов. Стоимость для других регионов будет объявлена в ближайшее время.

Источник — gizmochina.com

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      info@daboom.ru

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.