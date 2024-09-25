HyperX выпустила беспроводную гарнитуру Cloud Mix 2 со 110 часами работы

HyperX недавно анонсировала выход Cloud Mix 2, усовершенствованной версии своих популярных беспроводных игровых наушников. Новинка превосходит предшественника благодаря ряду значимых улучшений: продолжительность работы от аккумулятора, система шумоподавления, варианты подключения и качество звучания.

Новые наушники HyperX Cloud Mix 2 обладают увеличенным временем автономной работы, достигающим до 110 часов на одном заряде, что делает их идеальным вариантом для долгих игровых марафонов. Гибридная активная система шумоподавления, входящая в комплектацию, эффективно изолирует пользователя от окружающих шумов.

Наушники оснащены 40-миллиметровыми динамиками, предоставляющими возможность кастомизации звука через программу HyperX NGENUITY. Встроенные микрофоны с функцией AI-шумоподавления гарантируют чистоту и ясность звука при общении в онлайн-играх.

В плане подключения Mix 2 теперь поддерживают Bluetooth 5.3 LE и 2,4 ГГц соединение, чего не было у предыдущей модели. Bluetooth-соединение гарантирует низкую латентность, высокую энергоэффективность и улучшенное аудио, а 2,4 ГГц соединение еще больше снижает задержку до 20 мс, что особенно важно для профессиональных геймеров.

В США наушники HyperX Cloud Mix 2 предлагаются по цене 199 долларов. Стоимость для других регионов будет объявлена в ближайшее время.

Источник — gizmochina.com