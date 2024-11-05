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Galaxy Z Fold Special Edition бьет рекорды по продажам

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
05.11.2024
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Samsung Galaxy Z Fold Special Edition бьет рекорды по продажам

В Южной Корее отмечается ажиотажный спрос на недавно выпущенный Samsung Galaxy Z Fold Special Edition. Первая партия смартфонов была распродана мгновенно. Несмотря на то, что вчера поступила в продажу вторая партия, она также была сразу полностью раскуплена.

Samsung объявила о полной распродаже имеющихся запасов и пообещала уведомлять клиентов о появлении новых поставок. Высокий спрос отмечается даже несмотря на высокую цену 2 789 600 вон (около 2024 долларов США). Специальная версия Galaxy Z Fold предлагается в единственном цвете — Black Shadow — и с одним вариантом памяти: 512 ГБ. Потенциальные покупатели могут подписаться на уведомления о поступлении новых партий на сайте Samsung.

Что же делает Galaxy Z Fold Special Edition таким особенным?

Этот смартфон представляет собой усовершенствованную версию Galaxy Z Fold 6. Ключевые отличия — более тонкий корпус и увеличенные экраны. Кроме того, он оснащён 6,5-дюймовым внешним экраном Dynamic AMOLED 2x с соотношением сторон 21:9 и 8-дюймовым внутренним складным экраном с соотношением сторон приближенным к квадратному. Оба дисплея обладают пиковой яркостью 2600 нит.

Более того, Galaxy Z Fold Special Edition получил значительное улучшение в фотосъёмке. В нём установлена основная камера на 200 Мп с оптической стабилизацией изображения (OIS). Такую же имеет Galaxy S24 Ultra. Кроме того, улучшен модуль сверхширокоугольной камеры (12 Мп с автофокусом). Телеобъектив (10 Мп с 3-кратным оптическим зумом) остался без изменений. Две фронтальные камеры дополняют набор: 10 Мп на внешнем экране и 4 Мп под дисплеем. Запись видео поддерживается в разрешениях 4K (60 кадров/с) и 8K (30 кадров/с).

Смартфона работает на базе процессора Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy. Объём оперативной памяти составляет 16 ГБ, а встроенной памяти — 512 ГБ. Устройство управляется One UI 6.1.1 (Android 14) и гарантирует 7 лет обновлений Android. Также присутствуют функции Galaxy AI.

Ёмкость батареи — 4400 мАч с поддержкой быстрой проводной (25 Вт) и беспроводной (15 Вт) зарядки, а также обратной беспроводной зарядки (4,5 Вт). Дополняют картину стереодинамики, защита IP48, боковой датчик отпечатков пальцев, а также возможности подключения: GPS, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 и NFC.

Таким образом Galaxy Z Fold Special Edition представляет собой мощный и функциональный флагманский складной смартфон. Это и объясняет огромный спрос на него в Южной Корее.

Источник — sammobile

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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