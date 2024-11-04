Doom запустили на будильнике Alarmo от Nintendo: видео

Недавно выпущенный Nintendo Alarmo, цифровой будильник с дисплеем, неожиданно стал мини-игровой консолью благодаря энтузиастам. В частности, хакер под ником @GaryOdernichts успешно запустил культовый шутер Doom на этом устройстве. Это стало возможным благодаря наличию USB-порта на Alarmo.

Выпущенный в октябре 2024 года для подписчиков Nintendo Switch Online (с общим релизом запланированным на 2025 год), Alarmo изначально позиционировался как будильник с использованием звуков и музыки Nintendo. Однако, его функциональность быстро расширилась за счёт усилий моддеров.

@GaryOdernichts, известный своими работами по обратной разработке Wii U, продемонстрировал запуск Doom на Alarmo, используя стандартные элементы управления будильника. Так, грибообразная ручка служит джойстиком, а остальные кнопки отвечают за стрельбу и взаимодействие с объектами.

Более того, хакер реализовал загрузку пользовательской прошивки через порт USB-C, не прибегая к физическому вмешательству в устройство. Важно отметить, что @GaryOdernichts не только запустил игру, но и опубликовал исходный код и инструкции, что позволяет другим технически подкованным пользователям повторить его эксперимент. Тем не менее, из-за ограничений памяти, звуковое сопровождение в текущей версии отсутствует.

Таким образом, Alarmo пополнил длинный список необычных устройств, на которых удалось запустить Doom. От сельскохозяйственной техники до смарт-лампочек и даже сенсорных панелей MacBook Pro – творчество хакеров продолжает удивлять, показывая возможность запуска классического шутера практически на чём угодно. Этот случай ярко иллюстрирует неисчерпаемый потенциал обратной разработки и модификации современной электроники.