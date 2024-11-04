Лого сайта
Главная » Игровые консоли » Doom запустили на будильнике Alarmo от Nintendo: видео
Игровые консолиЭлектроника и техника

Doom запустили на будильнике Alarmo от Nintendo: видео

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
04.11.2024
5 Просмотров 0
Doom запустили на будильнике Alarmo от Nintendo

Недавно выпущенный Nintendo Alarmo, цифровой будильник с дисплеем, неожиданно стал мини-игровой консолью благодаря энтузиастам. В частности, хакер под ником @GaryOdernichts успешно запустил культовый шутер Doom на этом устройстве. Это стало возможным благодаря наличию USB-порта на Alarmo.

Выпущенный в октябре 2024 года для подписчиков Nintendo Switch Online (с общим релизом запланированным на 2025 год), Alarmo изначально позиционировался как будильник с использованием звуков и музыки Nintendo. Однако, его функциональность быстро расширилась за счёт усилий моддеров.

@GaryOdernichts, известный своими работами по обратной разработке Wii U, продемонстрировал запуск Doom на Alarmo, используя стандартные элементы управления будильника. Так, грибообразная ручка служит джойстиком, а остальные кнопки отвечают за стрельбу и взаимодействие с объектами.

Более того, хакер реализовал загрузку пользовательской прошивки через порт USB-C, не прибегая к физическому вмешательству в устройство. Важно отметить, что @GaryOdernichts не только запустил игру, но и опубликовал исходный код и инструкции, что позволяет другим технически подкованным пользователям повторить его эксперимент. Тем не менее, из-за ограничений памяти, звуковое сопровождение в текущей версии отсутствует.

Таким образом, Alarmo пополнил длинный список необычных устройств, на которых удалось запустить Doom. От сельскохозяйственной техники до смарт-лампочек и даже сенсорных панелей MacBook Pro – творчество хакеров продолжает удивлять, показывая возможность запуска классического шутера практически на чём угодно. Этот случай ярко иллюстрирует неисчерпаемый потенциал обратной разработки и модификации современной электроники.

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      info@daboom.ru

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.