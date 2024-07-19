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Состоялся запуск Xiaomi Buds 5

Максим Тарков Максим Тарков
19.07.2024
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Состоялся запуск Xiaomi Buds 5

Наряду с новыми складными устройствами, смартфоном и умными часами Xiaomi также выпустила в Китае наушники Buds 5 TWS. И не путайте их с Redmi Buds 5, которые доступны на международных рынках. Xiaomi Buds 5 являются преемниками Buds 4, дебютировавших еще в 2022 году. Читайте дальше, чтобы узнать, что они предлагают из коробки. 

Xiaomi Buds 5 отличается двусторонним дизайном с глянцевой отделкой ножки и матовой текстурой вкладышей. Они выглядят и ощущаются дорого. Эти TWS наушники довольно легкие, их вес составляет всего 4,2 грамма. Они разработаны таким образом, чтобы соответствовать изгибу человеческого уха. Аудиоустройство имеет сертификат защиты от пыли и воды IP54. Buds 5 оснащены интеллектуальными элементами управления для выполнения различных функций. Они также могут генерировать сводки контента одним нажатием. 

По части аудио Xiaomi Buds 5 оснащены 11-миллиметровыми драйверами. Активное шумоподавление для фильтрации окружающего шума и три встроенных микрофона в каждом наушнике с ИИ-шумодавом обеспечивают кристально чистое качество во время звонков. Наушники TWS оснащены Qualcomm aptX Lossless, который обеспечивает звук оригинального качества без сжатия. Xiaomi также объединилась с Harman Golden Ear Team для создания разнообразных кастомных звуковых эффектов. Аудиоустройство также предлагает пространственный звук и поддерживает Dolby Atmos при использовании совместно с телефоном Xiaomi.

Xiaomi Buds 5 питается от аккумулятора емкостью 480 мАч, а каждый наушник оснащен батареей емкостью 35 мАч. Заявлено, что таким образом обеспечивается 6,5 часов использования, а аккумулятор в кейсе продлевает это время до 39 часов. Эти наушники можно быстро подключить, всего лишь открыв крышку кейса, и они могут подключаться к двум устройствам одновременно. 

Цена новинки в переводе на рубли составляет 8400. Они доступны в цветах Moon Shadow Black, Snow Mountain, White и Titanium Gold.

Истчоник — gizmochina.com

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Максим Тарков
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Сижу на играх давно и плотно, поэтому интересуюсь новостями в этой сфере и делюсь ими с вами. На досуге увлекаюсь написанием гайдов - во мне умер преподаватель, и так я его реанимирую. В краткие перерывы от работы ностальгирую в Diablo II, WWP и подобном. Смотрю сериалы 90-х и слушаю музыку 80-х. В общем, застрял в прошлом, но с надеждой смотрю в будущее, отлеживая новинки техники и игр.

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