Galaxy Z Flip 4 и Z Fold 4 тоже получат функции Galaxy AI

В июле этого гада Samsung объявила о выпуске обновления One UI 6.1.1, которое добавило функции Galaxy AI и впервые было представлено вместе с новыми моделями складных смартфонов Galaxy Z Flip 6 и Z Fold 6. Теперь пользователи смартфонов Galaxy Z Flip 4 и Galaxy Z Fold 4 в Южной Корее могут обновить свои устройства до последней версии прошивки, обозначенной как F721NKSU4GXH7 для Z Flip 4 и F936NKSU4GXH7 для Z Fold 4. Обновление также включает в себя патч безопасности за сентябрь 2024 года.

Для пользователей вне Южной Кореи обновление может стать доступным в течение нескольких дней. Проверить его наличие можно в разделе «Настройки» > «Обновление ПО» на своём устройстве, выбрав «Загрузить и установить», если это доступно.

One UI 6.1.1 не вносит значительных изменений в дизайн интерфейса, однако добавляет ряд новых функций, основанных на искусственном интеллекте. Одной из ключевых является возможность замены Google Assistant на Gemini. Функция «Composer» позволяет создавать электронные письма и комментарии с выбором желаемого тона сообщения при помощи Galaxy AI.

Дополнительно в обновлении появились такие функции, как «Предлагаемые ответы» для умного экрана-обложки Galaxy Z Flip, которые предоставляют контекстные ответы на входящие сообщения. «Переводчик» поможет пользователям складных смартфонов общаться на разных языках, сокращая языковой барьер.

Также в обновлении Galaxy AI доступны «Portrait Studio» для превращения фотографий в различные стили портретов и «Sketch to Image», превращающий рисунки в произведения искусства с помощью ИИ. В обновлении One UI 6.1.1 содержится множество других функций ИИ, которые улучшают пользовательский опыт.

Это значительное обновление следует за патчем безопасности августа 2024 года, который был выпущен для Galaxy Z Fold 4 в предыдущем месяце.

Источник — androidheadlines.com