Лого сайта
Главная » Смартфоны и телефоны » Galaxy Z Flip 4 и Z Fold 4 тоже получат функции Galaxy AI
Смартфоны и телефоныЭлектроника и техника

Galaxy Z Flip 4 и Z Fold 4 тоже получат функции Galaxy AI

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
19.09.2024
3 Просмотра 0
Galaxy Z Flip 4 и Z Fold 4 тоже получат функции Galaxy AI

В июле этого гада Samsung объявила о выпуске обновления One UI 6.1.1, которое добавило функции Galaxy AI и впервые было представлено вместе с новыми моделями складных смартфонов Galaxy Z Flip 6 и Z Fold 6. Теперь пользователи смартфонов Galaxy Z Flip 4 и Galaxy Z Fold 4 в Южной Корее могут обновить свои устройства до последней версии прошивки, обозначенной как F721NKSU4GXH7 для Z Flip 4 и F936NKSU4GXH7 для Z Fold 4. Обновление также включает в себя патч безопасности за сентябрь 2024 года.

Для пользователей вне Южной Кореи обновление может стать доступным в течение нескольких дней. Проверить его наличие можно в разделе «Настройки» > «Обновление ПО» на своём устройстве, выбрав «Загрузить и установить», если это доступно.

One UI 6.1.1 не вносит значительных изменений в дизайн интерфейса, однако добавляет ряд новых функций, основанных на искусственном интеллекте. Одной из ключевых является возможность замены Google Assistant на Gemini. Функция «Composer» позволяет создавать электронные письма и комментарии с выбором желаемого тона сообщения при помощи Galaxy AI.

Дополнительно в обновлении появились такие функции, как «Предлагаемые ответы» для умного экрана-обложки Galaxy Z Flip, которые предоставляют контекстные ответы на входящие сообщения. «Переводчик» поможет пользователям складных смартфонов общаться на разных языках, сокращая языковой барьер.

Также в обновлении Galaxy AI доступны «Portrait Studio» для превращения фотографий в различные стили портретов и «Sketch to Image», превращающий рисунки в произведения искусства с помощью ИИ. В обновлении One UI 6.1.1 содержится множество других функций ИИ, которые улучшают пользовательский опыт.

Это значительное обновление следует за патчем безопасности августа 2024 года, который был выпущен для Galaxy Z Fold 4 в предыдущем месяце.

Источник — androidheadlines.com

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      info@daboom.ru

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.