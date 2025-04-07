Вышел трейлер фильма «Трон: Арес»

Disney представила первый трейлер фильма «Трон: Арес», долгожданного продолжения культовой научно-фантастической франшизы «Трон». Спустя 15 лет после событий «Трон: Наследие», новый фильм рассказывает историю сложной программы под названием Арес. Она отправляется из цифрового мира в реальный мир с опасной миссией. Эта миссия знаменует собой первую встречу человечества с искусственным интеллектом.

История франшизы

Первый фильм «Трон», вышедший в 1982 году. Он произвел революцию в визуальных эффектах и рассказал историю разработчика игр Кевина Флинна (в исполнении Джеффа Бриджеса), попавшего в компьютерный мир. Кроме того, в фильме использовались новаторские CGI-эффекты. В нем были представлены культовые Light Cycles и совершенно оригинальный фэнтезийный мир.

«Трон: Наследие» вышел в 2010 году и был посвящен сыну Кевина, Сэму (Гарретт Хедлунд), который расследовал исчезновение своего отца. Это расследование привело Сэма в другой, гораздо более современный цифровой мир. Несмотря на возвращение Джеффа Бриджеса к своей роли и использование современных 3D-эффектов, наследие не получило продолжения, но запомнилось благодаря саундтреку Daft Punk.

Анимационный сериал «Трон: Восстание», действие которого происходит между двумя фильмами, вышел на Disney XD в 2012 году, но был отменен после одного сезона. Disney сохранила франшизу с помощью тематических парков, таких как Tron Light Cycle Power Run в Шанхае и Орландо.

Трон: Арес

Вместе с тем, в фильме «Трон: Арес» Джаред Лето будет играть Ареса, разумную программу, которая проникает из цифрового мира в наш. Режиссером фильма выступил Йоахим Рённинг, снявший «Пиратов Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки». Картина, по-видимому, является мягкой перезагрузкой франшизы. В фильме также снимаются Грета Ли в роли Евы, Эван Питерс в роли Джулиана и Джиллиан Андерсон. Саундтрек к фильму написала группа Nine Inch Nails.

«Трон: Арес» сталкивает человечество с искусственным интеллектом и предлагает сногсшибательные визуальные эффекты. Премьера фильма выйдет 10 октября 2025 года.