В «Мстителях: Судный день» может появиться Лунный рыцарь

Поклонники Marvel строят теории о возможном появлении Оскара Айзека в фильме «Мстители: Судный день». Эта теория появилась после того, как Айзек отказался от участия в мероприятии Star Wars Celebration Japan. Официальное заявление мероприятия в социальных сетях объясняет это изменение в графике съемок Айзека, но не дает подробностей.

В настоящее время в Лондоне проходят съемки фильма «Мстители: Судный день». Это совпадение заставило многих предположить, что Айзека вызвали обратно, чтобы снова сыграть роль Лунного рыцаря. Это предположение остается под вопросом, поскольку Marvel Studios не подтвердила участие Айзека в фильме.

Несмотря на то, что актерский состав фильма «Мстители: Судный день» был объявлен ранее, имя Айзека не было в списке. Однако президент Marvel Studios Кевин Файги намекнул, что будут и другие объявления о кастинге.

Сериал «Лунный рыцарь» с Оскаром Айзеком в главной роли вышел в 2022 году, но Marvel Studios не предоставила никакой информации о будущем персонажа. Поклонники с нетерпением ждут возвращения Марка Спектора/Стивена Гранта, которых играет Айзек.

В фильме «Мстители: Судный день» также снимаются Роберт Дауни-младший, Энтони Маки, Себастьян Стэн, Крис Хемсворт, Иэн Маккеллан, Патрик Стюарт, Алан Камминг и Летиция Райт. Бенедикт Камбербэтч и Том Холланд не вошли в первоначальный список актеров.

Премьера фильма «Мстители: Судный день» запланирована на 1 мая 2026 года. До этого, 2 мая, в кинотеатрах выйдет фильм Marvel «Громовержцы».

Источник — gamesradar