Apple Vision Pro 2 может поступить в продажу в этом году

Появилась новая информация о гарнитуре Apple Vision Pro 2. Однако Apple официально не комментирует информацию о не выпущенных продуктах. Инсайдеры отрасли, такие как Минг-Чи Куо, предполагают, что массовое производство новой Vision Pro может начаться во второй половине 2025 года.

Ожидается, что Vision Pro 2 получит значительное обновление в виде чипа Apple M5, который обеспечит повышенную вычислительную мощность и поддержку функций Apple Intelligence. Несмотря на внутренние улучшения, дизайн и основные характеристики устройства, вероятно, останутся прежними.

В то же время, Марк Гурман из Bloomberg предполагает, что выпуск Vision Pro второго поколения может быть отложен до 2026 года, поскольку Apple сейчас сосредоточена на разработке более доступной версии гарнитуры. Однако, по мнению Куо, выпуск более дешевой версии может быть отложен до 2027 года.

На данный момент, Vision Pro первого поколения имеет цену от 3499 долларов. Аналитики расходятся во мнении, изменится ли цена Vision Pro 2. Успех новой гарнитуры, по мнению экспертов, будет зависеть от полезности устройства для массового пользователя и интеграции функций Apple Intelligence.

Источник — ithome