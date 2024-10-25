Galaxy S25 Ultra будет сильно уступать iPhone 16 Pro

Samsung, один из ведущих производителей смартфонов и OLED-экранов, может уступить позиции своему главному конкуренту, Apple, в предстоящем противостоянии: Galaxy S25 Ultra и iPhone 16 Pro. Причина кроется в неожиданном решении Samsung не использовать в Galaxy S25 Ultra новейшие OLED-панели M14. Это решение, подтвержденное генеральным директором Display Supply Chain Consultants, Россом Янгом, обусловлено стремлением снизить затраты и максимизировать прибыль от продаж телефона.

В чём же разница между экранами? Разница между панелями M14 и M13 существенна. Панели M14 нового поколения демонстрируют на 20-30% более высокую энергоэффективность и увеличенный срок службы. Более того, они обеспечивает более яркую и реалистичную цветопередачу, что, как показал пример Google Pixel 9 Pro, позволяет достичь пиковой яркости до 3000 нит.

Следует отметить, что Samsung изменила свою стратегию обновления OLED-панелей. Теперь, как и Apple, компания обновляет технологию экранов в своих флагманских моделях каждые два года, а не ежегодно. Это объясняется высокими темпами производства существующих панелей и замедлением роста рынка смартфонов. Таким образом, несмотря на собственные разработки в области OLED-технологий, Samsung, по всей видимости, делает ставку на экономическую целесообразность, жертвуя некоторыми преимуществами новейших экранов.

В итоге, возникает вопрос: отстанет ли Samsung от Apple в гонке флагманов из-за этого решения? Это станет ясно после выхода Galaxy S25 Ultra. Однако уже сейчас очевидно, что компания приняла стратегический выбор, балансируя между инновациями и прибылью.

Источник — shiftdelete.net