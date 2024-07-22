Huawei Pura 70 Pro и Pura 70 Ultra получили функцию расширения изображений

В смартфоны Huawei Pura 70 Pro и Pura 70 Ultra недавно была добавлена новая функция на базе искусственного интеллекта для расширения изображений. Технический директор подразделения Huawei Terminal BG Брюс Ли продемонстрировал возможности этой функции, опубликовав пару снимков: первый – это исходное изображение, а второй – результат работы функции расширения, которая способна не только увеличить картинку, но и виртуально добавить предметы, например, наполнив пустую тарелку различными блюдами.

Исходное изображение

Расширенное изображение

Данная возможность появилась благодаря обновлению операционной системы Hongmeng до версии 4.2.0.172. Это обновление также вносит улучшения для игровых приложений.

Согласно описанию обновления, функция AI расширения изображений, интегрированная в галерею устройства, использует сложные алгоритмы искусственного интеллекта и передовые технологии обработки изображений. Это позволяет системе глубоко анализировать содержимое снимков, определять детали и структуру, а затем рекомендовать наилучшие области и масштабы для расширения. Программа способна воссоздавать и дополнять отсутствующие элементы, интеллектуально заполняя пустые пространства на фото, благодаря чему пользователь получает изображение с расширенным пространством и улучшенным полем зрения.

На данный момент функция доступна исключительно для моделей Huawei Pura 70 Pro и Ultra. Что касается стандартной модели, Брюс Ли упомянул, что возможности облачных вычислений продолжают расширяться, и в будущем данная функция также будет поддерживаться на других устройствах.

Источник — mydrivers.com