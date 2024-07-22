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Huawei Pura 70 Pro и Pura 70 Ultra получили функцию расширения изображений

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
22.07.2024
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Huawei Pura 70 Pro и Pura 70 Ultra получили функцию расширения изображений

В смартфоны Huawei Pura 70 Pro и Pura 70 Ultra недавно была добавлена новая функция на базе искусственного интеллекта для расширения изображений. Технический директор подразделения Huawei Terminal BG Брюс Ли продемонстрировал возможности этой функции, опубликовав пару снимков: первый – это исходное изображение, а второй – результат работы функции расширения, которая способна не только увеличить картинку, но и виртуально добавить предметы, например, наполнив пустую тарелку различными блюдами.

Huawei Pura 70 Pro и Pura 70 Ultra расширение изображения 1
Исходное изображение
Huawei Pura 70 Pro и Pura 70 Ultra расширение изображения 2
Расширенное изображение

Данная возможность появилась благодаря обновлению операционной системы Hongmeng до версии 4.2.0.172. Это обновление также вносит улучшения для игровых приложений.

Согласно описанию обновления, функция AI расширения изображений, интегрированная в галерею устройства, использует сложные алгоритмы искусственного интеллекта и передовые технологии обработки изображений. Это позволяет системе глубоко анализировать содержимое снимков, определять детали и структуру, а затем рекомендовать наилучшие области и масштабы для расширения. Программа способна воссоздавать и дополнять отсутствующие элементы, интеллектуально заполняя пустые пространства на фото, благодаря чему пользователь получает изображение с расширенным пространством и улучшенным полем зрения.

На данный момент функция доступна исключительно для моделей Huawei Pura 70 Pro и Ultra. Что касается стандартной модели, Брюс Ли упомянул, что возможности облачных вычислений продолжают расширяться, и в будущем данная функция также будет поддерживаться на других устройствах.

Источник — mydrivers.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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