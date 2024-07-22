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PlayStation 5 Pro выйдет в конце 2024 года, но это не точно

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
22.07.2024
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PlayStation 5 Pro выйдет в конце 2024

Недавно появилась новая информация, указывающая на выпуск Sony PlayStation 5 Pro к концу 2024 года. Ранее существовали предположения, что консоль может появиться на рынке к 2025 году или даже быть отменена, но последние данные указывают на обратное.

Информация о выходе PlayStation 5 Pro

По сведениям издания Insider Gaming, разработчикам было сообщено, что они могут начать подготовку своих приложений с поддержкой PS5 Pro к сертификации в системе CertOps с 30 июля. Отчёт также утверждает, что игры, выпускаемые для PS5 после 15 сентября, должны будут быть совместимы с PS5 Pro.

Документация, представленная в середине 2023 года, даёт основания полагать, что анонс PS5 Pro может состояться во второй половине ноября 2024 года. Тем не менее, существуют опасения, что запуск может быть под угрозой из-за недостатка игр, способных использовать новые возможности консоли. Однако нет сведений, что PS5 Pro будет отменена или отложена.

Ожидаемые характеристики PS 5 Pro

Хотя официального подтверждения пока нет, предполагается, что PS5 Pro получит улучшенный графический процессор и центральный процессор по сравнению со стандартной моделью PS5. Отчёты предполагают, что графический рендеринг на PS5 Pro может быть на 45% быстрее, чем на текущей PS5.

Предполагается также, что PS5 Pro оснастят более продвинутой технологией трассировки лучей. Что касается процессора, он останется таким же, как у PS5, но со специальным режимом, который повысит тактовую частоту до 3,85 ГГц, что на 10% выше текущей модели.

Согласно последним данным, разработчики смогут выбирать между режимом высокой частоты процессора (3,85 ГГц) и стандартным режимом (3,5 ГГц).

Следует подчеркнуть, что все упомянутые детали о новой игровой консоли PS5 Pro пока основаны исключительно на предположениях и слухах, и Sony пока не предоставила официальных подтверждений. Мы будем следить за развитием событий и информировать вас о любых обновлениях.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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