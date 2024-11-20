Galaxy A56 может получить одну из главных функций S24 Ultra

Samsung, похоже, наконец-то решила улучшить один из главных недостатков своих популярных телефонов серии Galaxy A – скорость зарядки. Согласно информации из Китая, будущий Galaxy A56 получит зарядку мощностью 45 Вт. Это значительно превосходит нынешние 25 Вт.

Подтверждение этому даёт сертификат китайского Центра сертификации качества (CQC). Он гарантирует соответствие устройств, продающихся в Китае, всем необходимым стандартам. В документе указан номер модели SM-A5660, что, учитывая номер модели A55 (SM-A556), практически не оставляет сомнений в том, что речь идёт о Galaxy A56. Согласно сертификату, максимальная мощность зарядки телефона составит 10 В / 4,5 А, что и даёт 45 Вт. Это соответствует самой быстрой зарядке Samsung, известной как Super Fast Charging. Для сравнения, Galaxy S24 Ultra сейчас поддерживает зарядку 45 Вт, полностью заряжая батарею 5000 мАч примерно за 70 минут. Galaxy A55 с 25-ваттной зарядкой тратит на это около 85 минут.

45-ваттная зарядка станет существенным улучшением для Galaxy A56 по сравнению с A55. Но Samsung всё ещё отстаёт от некоторых конкурентов в бюджетном сегменте. Например, от OnePlus 12R с его 80-ваттной зарядкой. Она полностью заряжает батарею всего за 30 минут. Однако у Samsung есть преимущество в виде широко распространённого протокола USB Power Delivery. Это упрощает подбор зарядных устройств, в отличие от фирменного решения OnePlus.

Учитывая, что Galaxy A55 вышел в апреле, можно ожидать появления A56 в то же время 2025 года. Интересно, что это может значить для серии Galaxy S25. Будет ли Samsung стандартизировать 45-ваттную зарядку для всех своих смартфонов? Или же S25 Ultra получит ещё более быструю зарядку, чтобы ещё больше выделиться на фоне базовых моделей? Ответ мы узнаем в 2025 году.

Источник — digitaltrends