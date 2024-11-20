Лого сайта
Главная » Интернет и ПО » В Google Meet автоматическое кадрирование теперь для всех
Интернет и ПОЭлектроника и техника

В Google Meet автоматическое кадрирование теперь для всех

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
20.11.2024
2 Просмотра 0
Автоматическое кадрирование Google Meet теперь доступно всем

Теперь всем пользователям Google Meet доступна удобная функция автоматического кадрирования. Она избавляет от необходимости постоянно поправлять положение камеры и настраивать кадр, автоматически центрируя вас на экране.

Эта функция, запущенная в 2022 году для пользователей Google Workspace, теперь доступна всем. Функция активирована по умолчанию, но её легко отключить в настройках. Вы найдёте её в меню «Применить визуальные эффекты». Это похоже на функцию Center Stage от Apple, но Google Meet не отслеживает ваше движение в режиме реального времени, что снижает отвлекающие факторы во время собраний.

Автоматическое кадрирование в Google Meet выполняется один раз перед началом видеовызова, но вы можете вручную перекадрировать изображение в любое время. Исключение составляет использование виртуальных фонов: в этом случае кадрирование постоянно корректируется, чтобы фон оставался на месте. В общем, это отличная функция для улучшения качества видеосвязи.

Источник — theverge

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      info@daboom.ru

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.