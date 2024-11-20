В Google Meet автоматическое кадрирование теперь для всех

Теперь всем пользователям Google Meet доступна удобная функция автоматического кадрирования. Она избавляет от необходимости постоянно поправлять положение камеры и настраивать кадр, автоматически центрируя вас на экране.

Эта функция, запущенная в 2022 году для пользователей Google Workspace, теперь доступна всем. Функция активирована по умолчанию, но её легко отключить в настройках. Вы найдёте её в меню «Применить визуальные эффекты». Это похоже на функцию Center Stage от Apple, но Google Meet не отслеживает ваше движение в режиме реального времени, что снижает отвлекающие факторы во время собраний.

Автоматическое кадрирование в Google Meet выполняется один раз перед началом видеовызова, но вы можете вручную перекадрировать изображение в любое время. Исключение составляет использование виртуальных фонов: в этом случае кадрирование постоянно корректируется, чтобы фон оставался на месте. В общем, это отличная функция для улучшения качества видеосвязи.

Источник — theverge