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Kingdom Come: Deliverance II

Гайд по Kingdom Come Deliverance 2 квест Грешная душа, как не упустить скрытую миссию

Владислав Ильин Владислав Ильин
14.02.2025
269 Просмотров 0
Kingdom come deliverance 2 гайд квест прохождение

Квест «Грешная душа» — одна из самых сложных для обнаружения активностей в Kingdom Come Deliverance 2. Он запускается только во время выполнения побочного задания «Отшельник» для кузнеца Радована в миссии «Незванные гости». Чтобы активировать его, выполните все дополнительные цели и подружитесь с Отшельником.

Как начать миссию: секрет Отшельника

После успешного завершения «Отшельника» персонаж даст вам крест.
Его нужно отнести Маргарет на кладбище в восточной части Тросковица.
Передайте фразу: «Маргарет, Амброз прощает тебя, но его брат должен получить то, что принадлежит ему по праву».

Совет: Если запутались в диалогах, сохранитесь перед разговором — это поможет избежать ошибок.

Где искать могилу брата Амброза Kingdom Come Deliverance 2

Kingdom come deliverance 2 гайд квест прохождение

Маргарет попросит перезахоронить останки. Согласитесь, чтобы получить «хорошую» концовку квеста.
Могила брата находится за оградой кладбища — ищите куст у восточной стены.
Он расположен прямо напротив места, где молилась Маргарет.

Лайфхак: Если у вас нет лопаты, купите её у кочевников или найдите в домах Тросковица.

Перезахоронение: как сделать правильный выбор Kingdom Come Deliverance 2

Kingdom come deliverance 2 гайд квест прохождение

Выкопайте останки и перенесите их в яму рядом с Маргарет.
После погребения она предложит деньги — решение за вами.
Отказ повысит репутацию, но даже при согласии квест завершится успешно.

Важно: Если проигнорируете просьбу, задание закроется, но вы упустите дополнительные награды.

Финал квеста: возвращение к Отшельнику

После помощи Маргарет вернитесь к Отшельнику.
Он поблагодарит вас, но дополнительной награды не даст — главное вознаграждение здесь сюжетное.
Миссия «Грешная душа» откроет новые диалоги с персонажами и повлияет на концовку главы.

Секреты и советы для идеального прохождения

  1. Таймеры: Не затягивайте — некоторые этапы квеста привязаны к времени.
  2. Экипировка: Берите лопату заранее, чтобы не тратить время на поиски.
  3. Сохранения: Создавайте отдельные сейвы перед ключевыми решениями.

Помните: «Грешная душа» раскрывает скрытые сюжетные линии — не спешите и изучайте окружение.

Теперь вы знаете, как выполнить «Грешную душу» без ошибок. Следуйте шагам, чтобы раскрыть все тайны Тросковица!

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Владислав Ильин
Перейти в профиль Владислав Ильин

По образованию юрист, но большую часть своей сознательной жизни трудился в технической сфере. Участвовал в разработке финтех решений для банка, после этого несколько лет жил на Бали. На протяжении последнего времени занимаюсь консультированием и журналистикой в сферах бытовой и автомобильной электроники.

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