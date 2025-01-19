Amazon приостанавливает доставку дронами

По данным Bloomberg, два беспилотника MK30 потерпели крушение из-за дождя.

Дроны Amazon не будут осуществлять доставку в обозримом будущем. По данным Bloomberg , Компания приостановила все коммерческие доставки дронами в Техасе и Аризоне после крушений двух дронов MK30 в аэропорту Пендлтон, штат Орегон. MK30 — это модель дрона следующего поколения, которая легче и имеет большую дальность полета, чем ее предшественник MK27. Инциденты произошли в декабре, и один из дронов даже загорелся после падения. Сообщается, что Amazon определила, что ее дроны потерпели крушение из-за проблемы с программным обеспечением, связанной с дождливой погодой во время проведения испытаний.

Однако компания заявила, что аварии не были «главной причиной», по которой она приостанавливает доставку дронами. Представитель Amazon Сэм Стивенсон сообщил, что компания «в настоящее время вносит изменения в программное обеспечение дрона» и что операционная пауза является добровольной. После завершения обновлений Amazon все еще должна получить одобрение Федерального управления гражданской авиации, прежде чем она сможет возобновить свою деятельность. «Сотрудники на объектах дронов, которым сообщили об акции в пятницу, продолжат получать зарплату во время паузы», — добавил Стивенсон.

Помимо аварий в декабре, два дрона MK30 столкнулись во время другого теста несколькими месяцами ранее. Стивенсон объяснил, что Amazon ожидала увидеть подобные инциденты во время тестирования и что они помогают компании повысить безопасность сервиса. Amazon отправляет немедицинские грузы с помощью дронов в Техасе с 2022 года, а годом позже добавила рецептурные лекарства . В 2024 году Amazon прекратила доставку дронами в Калифорнии, но также запустил сервис в Финиксе, штат Аризона.