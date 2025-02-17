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Дроны и коптерыЭлектроника и техника

DJI Mini 5 Pro засветился на рекламном постере

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
17.02.2025
5 Просмотров 0
DJI Mini 5 Pro засветился на рекламном постере

В сети появился рекламный постер DJI Mini 5 Pro на испанском языке. Его выложили в X (бывший Twitter), и он раскрывает несколько интересных обновлений, например, датчики LiDAR и, возможно, однодюймовые сенсоры камеры.

Самым заметным изменением может стать именно однодюймовый сенсор камеры. Это большой шаг вперёд по сравнению с 1/1,3-дюймовым сенсором Mini 4 Pro. Новый дизайн подвеса позволит снимать вертикальное видео, что очень актуально для социальных сетей. Система камер Mini Series, похоже, станет серьёзнее, а у фотографов появится больше возможностей для творчества.

На скриншоте видно, что у DJI Mini 5 Pro будет дальность передачи видео 25 километров, время полёта 50 минут, улучшенное обнаружение препятствий LiDAR и запись звука.

Кроме того дрон получит две широкоугольные камеры и два дополнительных датчика (предположительно, чёрного цвета) для более точной навигации и обнаружения препятствий.

Что касается других характеристик, то улучшатся датчики посадки и появятся светодиодные огни, которые помогут сажать дрон в условиях низкой освещенности. Дизайн Mini 5 Pro напоминает Mini 4 Pro: та же узнаваемая форма, два небольших крепления на корпусе и дополнительные крепления на «лучах».

В новой модели DJI сделала упор на технологии искусственного интеллекта. Судя по всему, дрон получит передовые датчики и универсальную камеру, что позволит ему превзойти предшественников.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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