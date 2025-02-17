DJI Mini 5 Pro засветился на рекламном постере

В сети появился рекламный постер DJI Mini 5 Pro на испанском языке. Его выложили в X (бывший Twitter), и он раскрывает несколько интересных обновлений, например, датчики LiDAR и, возможно, однодюймовые сенсоры камеры.

Самым заметным изменением может стать именно однодюймовый сенсор камеры. Это большой шаг вперёд по сравнению с 1/1,3-дюймовым сенсором Mini 4 Pro. Новый дизайн подвеса позволит снимать вертикальное видео, что очень актуально для социальных сетей. Система камер Mini Series, похоже, станет серьёзнее, а у фотографов появится больше возможностей для творчества.

На скриншоте видно, что у DJI Mini 5 Pro будет дальность передачи видео 25 километров, время полёта 50 минут, улучшенное обнаружение препятствий LiDAR и запись звука.

Кроме того дрон получит две широкоугольные камеры и два дополнительных датчика (предположительно, чёрного цвета) для более точной навигации и обнаружения препятствий.

Что касается других характеристик, то улучшатся датчики посадки и появятся светодиодные огни, которые помогут сажать дрон в условиях низкой освещенности. Дизайн Mini 5 Pro напоминает Mini 4 Pro: та же узнаваемая форма, два небольших крепления на корпусе и дополнительные крепления на «лучах».

В новой модели DJI сделала упор на технологии искусственного интеллекта. Судя по всему, дрон получит передовые датчики и универсальную камеру, что позволит ему превзойти предшественников.