Dynamic Island в iPhone 17 Pro Max станет значительно меньше

Согласно последним данным, Apple планирует внести значительные изменения в дизайн и функциональность iPhone 17 Pro Max, который выйдет в следующем году. В частности, ожидается, что флагманская модель получит уменьшенный Dynamic Island. Это изменение станет возможным благодаря применению новой технологии – металинзы в системе Face ID. Аналитик Джефф Пу, известный своими точными прогнозами относительно продуктов Apple, утверждает, что металинза позволит значительно сузить Dynamic Island, сделав его менее заметным на экране. При этом, данное изменение, по всей видимости, будет эксклюзивным для 17 Pro Max, а не для модели iPhone 17 Pro или других моделей линейки iPhone 17.

Более того, iPhone 17 Pro Max получит существенные улучшения камеры. Согласно аналитику Минг-Чи Куо, флагманская модель будет первой в линейке, оснащённой тремя 48-мегапиксельными камерами. Это значительное обновление по сравнению с текущими моделями, и оно обещает улучшенное качество фото и видеосъёмки, а также расширенные возможности зумирования. Кроме того, ожидается увеличение объёма оперативной памяти до 12 ГБ, что положительно скажется на производительности и многозадачности. Также, сообщается о модернизации процессора до A19 Pro, изготовленного по 3-нанометровому техпроцессу. В то же время, размер дисплея останется прежним.

Следует отметить, что слухи о сокращении производства iPhone 16 на 10 миллионов единиц, по мнению некоторых аналитиков, связаны с недостатком инноваций в дизайне предыдущих моделей. Таким образом, уменьшение Dynamic Island в 17 Pro Max может быть стратегическим шагом Apple для повышения привлекательности своих новых продуктов и стимулирования продаж.

iPhone 17 Pro Max обещает стать одним из самых передовых и функциональных смартфонов на рынке, предлагая пользователям как улучшенные технические характеристики, так и обновлённый дизайн.

Источник — wccftech.com