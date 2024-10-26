Лого сайта
Главная » Смартфоны и телефоны » Dynamic Island в iPhone 17 Pro Max станет значительно меньше
Смартфоны и телефоныЭлектроника и техника

Dynamic Island в iPhone 17 Pro Max станет значительно меньше

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
26.10.2024
6 Просмотров 0
Dynamic Island в iPhone 17 Pro Max станет значительно меньше

Согласно последним данным, Apple планирует внести значительные изменения в дизайн и функциональность iPhone 17 Pro Max, который выйдет в следующем году. В частности, ожидается, что флагманская модель получит уменьшенный Dynamic Island. Это изменение станет возможным благодаря применению новой технологии – металинзы в системе Face ID. Аналитик Джефф Пу, известный своими точными прогнозами относительно продуктов Apple, утверждает, что металинза позволит значительно сузить Dynamic Island, сделав его менее заметным на экране. При этом, данное изменение, по всей видимости, будет эксклюзивным для 17 Pro Max, а не для модели iPhone 17 Pro или других моделей линейки iPhone 17.

Более того, iPhone 17 Pro Max получит существенные улучшения камеры. Согласно аналитику Минг-Чи Куо, флагманская модель будет первой в линейке, оснащённой тремя 48-мегапиксельными камерами. Это значительное обновление по сравнению с текущими моделями, и оно обещает улучшенное качество фото и видеосъёмки, а также расширенные возможности зумирования. Кроме того, ожидается увеличение объёма оперативной памяти до 12 ГБ, что положительно скажется на производительности и многозадачности. Также, сообщается о модернизации процессора до A19 Pro, изготовленного по 3-нанометровому техпроцессу. В то же время, размер дисплея останется прежним.

Следует отметить, что слухи о сокращении производства iPhone 16 на 10 миллионов единиц, по мнению некоторых аналитиков, связаны с недостатком инноваций в дизайне предыдущих моделей. Таким образом, уменьшение Dynamic Island в 17 Pro Max может быть стратегическим шагом Apple для повышения привлекательности своих новых продуктов и стимулирования продаж.

iPhone 17 Pro Max обещает стать одним из самых передовых и функциональных смартфонов на рынке, предлагая пользователям как улучшенные технические характеристики, так и обновлённый дизайн.

Источник — wccftech.com

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      info@daboom.ru

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.