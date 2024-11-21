Фотофлагманы Oppo Find X8 и Find X8 Pro вышли на мировой рынок

Долгожданные Find X8 и Find X8 Pro вышли на мировой рынок! Oppo наконец-то официально выпустила свои топовые смартфоны для покупки вне Китая. Эти смартфоны — серьезные претенденты на звание лучших в премиум-сегменте. Они могут предложить впечатляющие возможности камеры, мощную производительность и стильный дизайн. Новые модели линейки Find X представляют собой значительное улучшение по сравнению с предшественниками. Давайте подробно рассмотрим, что мы о них знаем.

Основные преимущества

Ключевая особенность — усовершенствованные камеры Hasselblad с поддержкой искусственного интеллекта (конечно-же). Они работают в паре с процессором MediaTek Dimensity 9400. То есть, с одним из самых быстрых на рынке Android-смартфонов в 2024 году. AMOLED-дисплеи обещают невероятное качество изображения. Find X8 получил компактный 6,59-дюймовый экран с разрешением 2760 × 1256 пикселей. Экран Pro версии более крупный — 6,78-дюймов с разрешением 2780 × 1264 пикселей. Оба дисплея поддерживают адаптивную частоту обновления 120 Гц для плавной работы. Яркость впечатляет: до 800 нит в обычном режиме, до 1600 нит на ярком солнце и даже до 4500 нит при просмотре HDR-контента. Короче говоря, экран будет отлично читаться даже в очень солнечный день.

Дизайн

Дизайн тоже на высоте. Find X8 — тонкий и легкий (7,85 мм, 193 г). Find X8 Pro немного больше и тяжелее (8,24 мм/8,34 мм в белом цвете, 215 г). Обе модели защищены от воды и пыли по стандарту IP68/69. То есть, они практически не боятся воды и пыли.

Find X8 доступен в цветах «Звездно-серый» и «Космический черный», а X8 Pro — в «Космическом черном» и «Перламутрово-белом».

Производительность

Внутри Find X8 работает MediaTek Dimensity 9400 с 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 256 ГБ или 512 ГБ встроенной памяти. X8 Pro, в свою очередь, поставляется с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ. Работают смартфоны под управлением ColorOS 15 на базе Android 15, предлагая множество функций и возможностей. Подключение включает в себя поддержку двух SIM-карт, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 и AI LinkBoost. X8 Pro дополнительно оснащен USB 3.2 Gen 1 и высококачественными микрофонами для записи звука — блогеры оценят.

Камеры

Система камер Hasselblad Master — гордость серии Find X8. Базовый Find X8 имеет тройную камеру: 50 МП (Sony LYT700) основной с OIS, 50 МП сверхширокоугольный с автофокусом и 50 МП телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом.

Find X8 Pro идет еще дальше, предлагая четыре камеры, включая 50-мегапиксельный основной сенсор Sony LYT808 с диафрагмой f/1.6 и два телеобъектива с OIS: 50 МП Sony LYT600 и 50 МП Sony IMX858. Оба смартфона оснащены 32-мегапиксельной фронтальной камерой Sony IMX615. Блогеры, точно будут в восторге!

Автономность

Емкость батарей: 5630 мАч у Find X8 и 5910 мАч у X8 Pro. Оба поддерживают быструю проводную зарядку SUPERVOOC 80 Вт, беспроводную зарядку AIRVOOC 50 Вт и обратную беспроводную зарядку 10 Вт. Ни какому iPhone такое и не снилось.

Цена и доступность

Вот здесь наступает самое интересное (на самом деле нет). Find X8 и X8 Pro не будут официально продаваться в России. Но мы уверены, что купить их будет можно. В настоящее время нам известна цена в Великобритании. Find X8 (12 ГБ/256 ГБ) — 69 999 фунтов, (16 ГБ/512 ГБ) — 79 999 фунтов, Find X8 Pro (16 ГБ/512 ГБ) — 99 999 фунтов. Предзаказ уже открыт на официальном сайте Oppo.

В мире продажи стартуют 3 декабря. На Яндекс Макете, скорее всего, тоже появятся в ближайшее время.