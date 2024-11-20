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Snapdragon 8 Elite тянет Cyberpunk 2077 при 720p с 60 FPS

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
20.11.2024
5 Просмотров 0
Snapdragon 8 Elite тянет Cyberpunk 2077 при 720p с 60 FPS

Очередной успех чипа Snapdragon 8 Elite! Он показал впечатляющие результаты в играх для ПК. Пользователь X, @cozy_OSS, смог запустить Cyberpunk 2077 на смартфоне с постоянными 60 FPS. Важно отметить, что это достижение было сделано с помощью эмуляции, а не нативной версии тайтла. Игра работала в разрешении 720p на низких настройках графики. Видео есть в нашей группе ВК.

В тестах Snapdragon 8 Elite показал себя лучше, чем встроенная графика AMD Radeon 780M в ноутбуке Legion Go. Которая, тем не менее, также справляется с Cyberpunk 2077 в 720p на низких настройках. Хотя 60 FPS были стабильными, в видеоролике, предоставленном @cozy_OSS, заметны небольшие рывки. Это может быть связано с использованием технологий повышения резкости изображения, таких как AMD FSR. Для этого использовался пререлиз эмулятора от Eggns, что оставляет потенциал для дальнейшего улучшения производительности. Некоторые пользователи также запускали Cyberpunk 2077 на более старых чипах Snapdragon 8 Gen 3. Но делали это с помощью эмуляторов Mobox, Winlator и Horizon лишь с 30 FPS.

Snapdragon 8 Elite показывает значительный прогресс в мобильной эмуляции. Он почти в два раза производительнее по сравнению с предыдущим поколением чипов. Это открывает перспективы для запуска полноценных AAA-игр на смартфонах в будущем. Однако, фрагментация аппаратной платформы Android остаётся серьёзной проблемой для разработчиков. Они могут встать в ступор перед оптимизацией игр под такое большое разнообразие устройств. Поэтому, несмотря на впечатляющие результаты, полноценный переход к AAA-играм на мобильных устройствах мы увидим ещё не скоро.

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Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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