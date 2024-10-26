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Интернет и ПО

Google выпустит Gemini 2.0 до конца этого года

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
26.10.2024
4 Просмотра 0
Google выпустит Gemini 2.0 до конца этого года

Google планирует выпустить Gemini 2.0 уже в декабре этого года. Это произойдет приблизительно в годовщину релиза первой версии Gemini, анонсированной в декабре 2023 года.

На данный момент Gemini интегрирован в ряд продуктов Google, включая смартфоны Pixel 8 и Pixel 9, наушники Pixel Buds Pro 2, Gmail, серию смартфонов Galaxy S24 и другие. Сейчас пользователям доступна версия Gemini 1.5 Pro, и предлагаются различные тарифные планы. Самый продвинутый вариант – Gemini Advanced – предоставляет доступ к функциям, таким как Gemini Live, на данный момент предназначенный в основном для текстового общения. Однако с выходом Gemini 2.0 ожидаются значительные улучшения.

Хотя дата запуска Gemini 2.0 приблизительно определена, конкретное число пока не объявлено. Аналогично релизу Gemini 1.0, Google, вероятно, представит новую версию как разработчикам, так и конечным пользователям. Тем не менее, подробности о новых функциях и возможностях Gemini 2.0 пока остаются неизвестными. Google ещё не подтвердил информацию о конкретных нововведениях в новой модели.

Если посмотреть в целом, базовые функции Gemini включают ответы на вопросы на основе предоставленного текста или изображений. Однако, новая Gemini, несомненно, предложит существенные улучшения и расширение функциональности.

Источник — theverge.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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