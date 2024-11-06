Доступный Apple Vision Pro рассматривается с двумя вариантами дисплея

Производство более доступной версии очков виртуальной реальности Apple Vision Pro, цена которых составляет 3499 долларов, было отложено, предположительно, на период после 2027 года. Однако, это не останавливает компанию от поиска способов снижения себестоимости. В том числе за счет оптимизации дисплея . В частности, Apple рассматривает два варианта технологии дисплеев для будущих моделей. Более предпочтительным является тот же вариант, который планируется использовать в гарнитуре премиум-класса.

Ранее сообщалось, что компания Japan Display предоставила Apple образцы OLED-дисплеев с плотностью пикселей 1500PPI. Это значительно ниже, чем 3386PPI у текущей модели Apple Vision Pro. Это позволило бы значительно снизить стоимость дисплея, которая составляет около 1536 долларов в текущей версии. Согласно The Elec, Apple рассматривает два варианта размещения цветных фильтров (RGB) на OLED-матрице: один требует дополнительного слоя, другой – нет. Предпочтительным вариантом является технология W-OLED+CF, которая включает в себя нанесение RGB-фильтра непосредственно на OLED-стекло.

Как сообщает AppleInsider, эта технология, вероятно, будет использована во втором поколении Apple Vision Pro. Она ожидается в 2025 году с процессором M5. Несмотря на сложность производства W-OLED+CF из-за необходимости низкотемпературного процесса, Samsung, использующий эту технологию в своих складных смартфонах, может стать поставщиком таких дисплеев для Apple. Благодаря этим мерам по оптимизации затрат, стоимость доступной версии Apple Vision Pro может снизиться до 2000 долларов, а в будущем, возможно, и до 1000 долларов. Таким образом, Apple стремится к созданию более доступных гарнитур виртуальной/дополненной реальности в ближайшие годы.

Источник — wccftech