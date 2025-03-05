DJI, возможно, работает над созданием 360-градусной камеры

Ходят слухи, что DJI работает над новой 360-градусной камерой, и она может стать настоящим конкурентом для Insta360. Информация об этом появилась благодаря @hakasushi, известному инсайдеру DJI. Он поделился в X фотографией, на которой устройство находится рядом с Insta360 X4 (сейчас это лидер в сегменте 360-градусных камер) и DJI Osmo Action 5 Pro.

Кроме того, судя по фотографии, объектив новой камеры DJI Osmo 360 выглядит больше, чем у X4. Это намекает на то, что DJI может использовать более крупный сенсор изображения. DJI уже доказала, что для них важнее качество изображения, чем просто высокое разрешение. Вспомните Osmo Action 5 Pro, где они сделали ставку на размер сенсора, чтобы получить лучшее качество при слабом освещении. Это позволило ей обойти GoPro Hero 13 Black и Insta360 Ace Pro 2.

Размер имеет значение?

Конечно, было бы здорово, если бы в Osmo 360 поставили сенсор на 1 дюйм, как в DJI Osmo Pocket 3. Но, скорее всего, они выберут сенсор на 1/1,3 дюйма, как в Action 5 Pro. И даже такой сенсор будет больше, чем 1/2-дюймовый сенсор в Insta360 X4.

Утекшее изображение, если оно настоящее, также показывает, что DJI выбрала квадратную форму корпуса, похожую на GoPro Max. Это может быть не очень хорошей новостью для GoPro и их Max 2, выпуск которой задерживается. Обе формы имеют свои преимущества: квадратная лучше подходит для экстремальных видов спорта, так как меньше мешает, а форма «палочки» удобнее для видеоблогов.

Стоит отметить, что DJI сейчас на подъеме, и выпуск их первой 360-градусной камеры станет серьезным событием на рынке, где сейчас доминирует Insta360. Ожидаем, что это будет достойный конкурент Insta360 X4.