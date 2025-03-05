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Какие улучшения получит раскладушка Samsung Galaxy Z Flip 7

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
05.03.2025
4 Просмотра 0
Какие улучшения получит Samsung Galaxy Z Flip 7

Samsung не собирается останавливаться на достигнутом в разработке складных телефонов и скоро представит пользователям свою новую модель – Galaxy Z Flip 7. Уже сейчас стали известны некоторые интересные технические детали этого устройства.

Ожидается, что Z Flip 7 получит аккумулятор увеличенной емкости по сравнению с предыдущей моделью, Flip 6. В частности, телефон будет оснащен двойной конструкцией аккумулятора, обеспечивающей общую емкость 4300 мАч.

В качестве процессора в Z Flip 7 будет использоваться Exynos 2500. Этот новый чип имеет 10 ядер, скомпонованных по схеме 1+2+5+2. Это означает наличие одного ядра Cortex-X925 с тактовой частотой 3,3 ГГц, двух ядер Cortex-A725 с частотой 2,75 ГГц, пяти ядер Cortex-A725 с частотой 2,36 ГГц и двух ядер Cortex-A520, работающих на частоте 1,8 ГГц.

За обработку графики Galaxy Z Flip 7 будет отвечать графический процессор Xclipse 950, построенный на архитектуре AMD RDNA3.5. Кроме того, ожидается, что Z Flip 7 FE, еще одна модель, которую Samsung планирует выпустить в этом году, также будет работать на этом же чипсете.

Для сравнения, характеристики Galaxy Z Flip 6:

  • Главный экран: 6,7 дюйма, 2640 x 1080 пикселей, FHD+ Dynamic AMOLED, 425 PPI, 2600 нит, частота обновления 120 Гц.
  • Вспомогательный экран: 3,4 дюйма, 748 x 720 пикселей, Super AMOLED.
  • Основная камера: 50 Мп с поддержкой OIS (оптической стабилизации изображения), диафрагма f/1.7. Сверхширокоугольная камера: 12 Мп, диафрагма f/2.2, угол обзора 123 градуса.
  • Фронтальная камера: 12 Мп, диафрагма f/2.2.
  • Процессор: Snapdragon 8 Gen 3 для Galaxy (4 нм).
  • Оперативная память: 12 ГБ.
  • Встроенная память: 256 ГБ и 512 ГБ.
  • Аккумулятор: 4000 мАч, быстрая зарядка 25 Вт, беспроводная зарядка 15 Вт.
  • Толщина: 14,9 мм в сложенном состоянии и 6,9 мм в разложенном состоянии.

Источник — shiftdelete

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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