PlayStation 3 получила первое обновление за 18 лет

Sony неожиданно выпустила обновление для PlayStation 3! Да-да, для той самой PS3, которая, казалось, уже давно забыта на фоне PlayStation 4, PS4 Pro, PlayStation 5 и будущей PS5 Pro. Кто бы мог подумать, что после столь долгого перерыва Sony снова вспомнит о своей старушке?

Многие игроки были уверены, что поддержка PS3 полностью прекращена, но вот вам сюрприз – обновление под номером 4.92. По сути, это обновление необходимо для того, чтобы ваша PS3 снова могла читать Blu-ray диски. Sony не выпускала никаких обновлений больше года, и вот – взялись за дело, обновив ключ шифрования, который отвечает за воспроизведение этих самых Blu-ray дисков.

Для установки обновления вам потребуется около 200 МБ свободного места на консоли. А ведь PlayStation 3 вышла в ноябре 2006 года, и скоро ей исполнится 20 лет. В современном мире игр это уже настоящая ностальгия.

В примечаниях к обновлению Sony настоятельно рекомендует всем пользователям PS3 обновиться до последней версии. Компания обещает, что обновление принесет не только поддержку Blu-ray, но и дополнительные функции, улучшенное удобство использования и усиленную безопасность. То есть, Sony заботится о безопасности пользователей даже старенькой консоли.

Интересно, что Xbox 360 и Wii, консоли того же поколения, работают с более старыми технологиями дисков. А вот PlayStation 3 была единственной, использующей Blu-ray, что давало ей сразу два преимущества: возможность смотреть фильмы в высоком разрешении и проходить игры, записанные на Blu-ray диски.

Кроме того, PlayStation 3 поддерживает разрешение 1080p и умеет повышать качество DVD, чтобы они лучше выглядели на вашем HDTV. А еще у нее есть HDMI порт для передачи высококачественного HD сигнала. В общем, Sony постаралась сделать PS3 максимально современной для своего времени.