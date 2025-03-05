PlayStation открывает возможность для участия в бета-тестах

Сегодня начинается регистрация в новой бета-программе PlayStation. Эта программа создана, чтобы стать удобным и централизованным местом, где пользователи смогут получить доступ для участия в различных бета-тестированиях будущих игр и функций.

По словам Сида Шумана, старшего директора по контенту Sony Interactive Entertainment, бета-программа PlayStation позволит легко выразить заинтересованность в будущих бета-версиях релизов компании. Кроме того, единая регистрация позволит заявить о своем желании получить бета-доступ к играм для PS5 и ПК, новым функциям консоли PS5, функциям приложения PlayStation и даже функциям пользовательского опыта на PlayStation.com.

Пользователю достаточно зарегистрироваться один раз, а получив приглашение на конкретную бета-версию, можно решить, хотите ли вы принять в ней участие.

Чтобы зарегистрироваться в бета-программе, потребуется действующая учетная запись PlayStation Network, хорошая репутация, текущий адрес электронной почты, а также проживание в стране, где доступна бета-программа, и соответствие требованиям к возрасту, установленным законом для вашей страны.

Однако, важно помнить, что участие в программе не гарантирует попадание во все игровые и функциональные тесты. Это скорее способ собрать все тесты в одном месте для удобной регистрации. Больше информации можно узнать на специальной странице, посвященной условиям участия.