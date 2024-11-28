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Motorola запустила бета-версию своего искусственного интеллекта

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
28.11.2024
3 Просмотра 0
Motorola запустила бета-версию своего искусственного интеллекта

Motorola запустила Moto AI. Пока это открытая бета-программа для тестирования своих новых функций искусственного интеллекта. После предварительного показа некоторых функций Moto AI на смартфонах серии Motorola Edge 50 и Razr 2024 ранее в этом году, компания теперь предоставляет глобальный доступ к бета-тестированию. Участие возможно на моделях Motorola Razr 2024/50, Razr+ (2024), Razr 50 Ultra, и Edge 50 Ultra. Что же это за функции?

Moto AI предлагает три ключевые функции:

  • «Поймай меня» (Catch Me Up) для сводки важных сообщений и звонков.
  • «Обрати внимание» (Pay Attention) для записи, транскрипции и суммирования встреч и разговоров
  • «Запомни это» (Remember This) для сохранения важных моментов, скриншотов и заметок.

Последняя функция, как и приложение Pixel Screenshot от Google, позволяет сохранять и контекстуализировать важные моменты. Кроме того, добавлена удобная поисковая строка для поиска в интернете, приложениях и настройках телефона с помощью естественного языка (голосом или текстом).

Для участия в бета-тестировании вам нужно устройство из списка совместимых моделей и установлена последняя версия программного обеспечения. Зарегистрироваться можно через уведомление на телефоне или на сайте Motorola. Motorola планирует использовать отзывы участников бета-тестирования для улучшения Moto AI перед официальным релизом. Выйти из бета-программы можно, удалив приложение Moto AI. Поддерживаются английский, португальский и испанский языки.

Источник — smartprix

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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