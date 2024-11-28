Motorola запустила бета-версию своего искусственного интеллекта

Motorola запустила Moto AI. Пока это открытая бета-программа для тестирования своих новых функций искусственного интеллекта. После предварительного показа некоторых функций Moto AI на смартфонах серии Motorola Edge 50 и Razr 2024 ранее в этом году, компания теперь предоставляет глобальный доступ к бета-тестированию. Участие возможно на моделях Motorola Razr 2024/50, Razr+ (2024), Razr 50 Ultra, и Edge 50 Ultra. Что же это за функции?

Moto AI предлагает три ключевые функции:

«Поймай меня» (Catch Me Up) для сводки важных сообщений и звонков.

для сводки важных сообщений и звонков. «Обрати внимание» (Pay Attention) для записи, транскрипции и суммирования встреч и разговоров

для записи, транскрипции и суммирования встреч и разговоров «Запомни это» (Remember This) для сохранения важных моментов, скриншотов и заметок.

Последняя функция, как и приложение Pixel Screenshot от Google, позволяет сохранять и контекстуализировать важные моменты. Кроме того, добавлена удобная поисковая строка для поиска в интернете, приложениях и настройках телефона с помощью естественного языка (голосом или текстом).

Для участия в бета-тестировании вам нужно устройство из списка совместимых моделей и установлена последняя версия программного обеспечения. Зарегистрироваться можно через уведомление на телефоне или на сайте Motorola. Motorola планирует использовать отзывы участников бета-тестирования для улучшения Moto AI перед официальным релизом. Выйти из бета-программы можно, удалив приложение Moto AI. Поддерживаются английский, португальский и испанский языки.

Источник — smartprix