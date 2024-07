Дизайн Nothing Phone (2a) Plus представлен официально

Выход Nothing Phone (2a) Plus запланирован на завтра, и бренд уже представил дизайн нового устройства. Внешний вид модели практически идентичен Nothing Phone (2a) с интерфейсом Glyph на верхней части задней панели. Это неудивительно, поскольку новая модель всего лишь является версией Plus. Однако она будет оснащена улучшенными камерами и более мощным чипсетом.

Дизайн

Nothing Phone (2a) был показан брендом на x.com, где были продемонстрированы изображения задней панели устройства. Дизайн включает в себя тот же интерфейс Glyph, что и у Phone (2a), который покрывает только верхнюю половину устройства. Nothing Phone (2a) Plus представлен в серебристом цвете, но ожидается, что он будет доступен и в других оттенках.

Что ожидать от Nothing Phone (2a) Plus

До раскрытия дизайна Nothing не предоставлял всех деталей о новом смартфоне. Вчера компания подтвердила характеристики камеры. Nothing Phone (2a) Plus будет оснащён двойной задней камерой 50 Мп + 50 Мп, а также фронтальной камерой 50 Мп. Обновление коснулось селфи-камеры, которая на Phone (2a) имеет разрешение 32 Мп.

Также подтверждено, что устройство будет работать на чипсете MediaTek Dimensity 7350 Pro с графическим процессором Mali-G610 MC4. Новый Nothing станет первым телефоном, выпущенным с этим чипсетом. Ожидается, что он обеспечит 10-процентное увеличение производительности по сравнению с Phone (2a).

Что касается других спецификаций, Nothing Phone (2a) Plus, вероятно, будет оснащён 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1080p, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 1300 нит и режимом высокой яркости 1100 нит. Защита экрана будет обеспечиваться стеклом Gorilla Glass 5. Также ожидается, что смартфон будет оснащён аккумулятором ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 50 Вт. Сообщается, что устройство будет доступно в двух вариантах: с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти, а также с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти.

Источник — x.com