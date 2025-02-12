Nvidia RTX 5090 FE расплавила кабель питания пользователя Reddit

Пользователь Reddit под ником Ivan6953 поделился неприятным опытом: у него расплавился разъем питания и кабель на видеокарте Nvidia RTX 5090 FE. Вероятной причиной этой ситуации мог быть сторонний кабель Moddiy, который использовал Ivan6953.

Вместе с тем, известный оверклокер Der8auer не остался в стороне. Der8auer отметил, что Ivan6953 – опытный энтузиаст, хорошо знакомый с проблемами разъемов питания видеокарт. Сам Der8auer часто использует кабели Moddiy и даже изучил поврежденный разъем под микроскопом. По его мнению, качество кабеля было вполне приличным. Der8auer показал поврежденный разъем, где видно, как один контакт оплавился, а кабель расплавился.

Der8auer измерил ток в кабеле. Самый высокий показатель тока достиг 22,49 А, что при напряжении 12 В соответствует мощности около 269 Вт. Стандарт 12V-2×6 требует, чтобы один контакт выдерживал ток не менее 9,2 А. Тест показал, что по двум кабелям ток превышал это значение.

Ответ Nvidia

Nvidia уверяет, что у видеокарт RTX 50-й серии проблем с плавлением разъемов быть не должно, несмотря на их высокое энергопотребление. Компания приняла меры для снижения нагрузки на разъем питания, используя наклонную конструкцию, чтобы избежать перегрева.

Тем не менее, партнеры Nvidia, такие как Zotac и MSI, не стали игнорировать проблему. Они добавили функции безопасности, например, индикатор 12VHPWR, который не позволит видеокарте включиться, если кабель подключен не до конца. Также используется 16-контактный адаптер питания с желтым наконечником – если пользователь не видит этот яркий наконечник, значит, соединение небезопасно.

В итоге, несмотря на заверения Nvidia и принятые меры безопасности, проблема с плавлением разъемов питания на видеокартах RTX 5090 FE все еще существует. Причем, как показывает случай Ivan6953, проблема может возникнуть даже при использовании сторонних кабелей, которые соответствуют заявленным стандартам. Пользователям стоит быть внимательными и следить за состоянием разъемов и кабелей питания, особенно если они используют видеокарты с высоким энергопотреблением.