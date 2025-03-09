Xiaomi MIX FOLD 5 получит четыре камеры на 50 МП

Появились интересные новости о будущем складном телефоне Xiaomi, MIX FOLD 5. Согласно последним утечкам, этот телефон может предложить действительно крутые обновления камеры, чипсета и даже даты выпуска.

Xiaomi, ожидаемо, делает ставку на мощную систему камер для MIX FOLD 5. Ходят слухи, что в телефоне будет четыре 50-мегапиксельные камеры, включая 5-кратную перископическую телеобъектив. Кроме того, ожидается, что он будет оснащен самым современным чипсетом Snapdragon 8 Elite, похожим на тот, что используется в серии Xiaomi 15.

Характеристики камер MIX FOLD 5

Сверхширокоугольная камера 50 МП (Samsung S5KJN1).

50-мегапиксельная перископическая телефотокамера (Samsung S5KJN5 с 5-кратным увеличением).

Основная камера 50 МП (Omnivision Light Hunter OVX8000).

Вторичный телеобъектив 50 МП (Samsung S5KJN5 с 4-кратным увеличением).

Две фронтальные камеры по 32 МП (Omnivision OV32B40, по одной на основном и складном экранах).

Благодаря такой настройке MIX FOLD 5 сможет обеспечить исключительное качество зума и улучшенную производительность при слабом освещении по сравнению со своим предшественником.

Для сравнения, MIX FOLD 4 имел следующую настройку камеры:

13-мегапиксельная сверхширокоугольная камера (Omnivision OV13B10).

10-мегапиксельная перископическая телеобъектив (Samsung S5K3K1).

Основная камера 50 МП (Omnivision Light Hunter OVX8000).

60-мегапиксельный 2-кратный вторичный телеобъектив (Omnivision OV60A40).

Две фронтальные камеры по 16 МП (Omnivision OV16F40, по одной на основном и складном экранах).

MIX FOLD 5, вероятно, будет оснащен чипсетом Snapdragon 8 Elite от Qualcomm, что обеспечит значительное повышение производительности в областях искусственного интеллекта, энергоэффективности и производительности графического процессора. В сочетании с HyperOS от Xiaomi это может сделать MIX FOLD 5 одним из самых быстрых складных устройств на рынке.

Что касается даты выхода. Номер модели 25054PXCEC предполагает запуск в мае 2025 года, но, как правило, складные телефоны Xiaomi выпускаются в августе. Ожидается, что официальный релиз состоится в середине или конце третьего квартала 2025 года.