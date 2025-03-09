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Xiaomi MIX FOLD 5 получит четыре камеры на 50 МП

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
09.03.2025
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Xiaomi MIX FOLD 5 получит четыре камеры на 50 МП

Появились интересные новости о будущем складном телефоне Xiaomi, MIX FOLD 5. Согласно последним утечкам, этот телефон может предложить действительно крутые обновления камеры, чипсета и даже даты выпуска.

Xiaomi, ожидаемо, делает ставку на мощную систему камер для MIX FOLD 5. Ходят слухи, что в телефоне будет четыре 50-мегапиксельные камеры, включая 5-кратную перископическую телеобъектив. Кроме того, ожидается, что он будет оснащен самым современным чипсетом Snapdragon 8 Elite, похожим на тот, что используется в серии Xiaomi 15.

Характеристики камер MIX FOLD 5

  • Сверхширокоугольная камера 50 МП (Samsung S5KJN1).
  • 50-мегапиксельная перископическая телефотокамера (Samsung S5KJN5 с 5-кратным увеличением).
  • Основная камера 50 МП (Omnivision Light Hunter OVX8000).
  • Вторичный телеобъектив 50 МП (Samsung S5KJN5 с 4-кратным увеличением).
  • Две фронтальные камеры по 32 МП (Omnivision OV32B40, по одной на основном и складном экранах).

Благодаря такой настройке MIX FOLD 5 сможет обеспечить исключительное качество зума и улучшенную производительность при слабом освещении по сравнению со своим предшественником.

Для сравнения, MIX FOLD 4 имел следующую настройку камеры:

  • 13-мегапиксельная сверхширокоугольная камера (Omnivision OV13B10).
  • 10-мегапиксельная перископическая телеобъектив (Samsung S5K3K1).
  • Основная камера 50 МП (Omnivision Light Hunter OVX8000).
  • 60-мегапиксельный 2-кратный вторичный телеобъектив (Omnivision OV60A40).
  • Две фронтальные камеры по 16 МП (Omnivision OV16F40, по одной на основном и складном экранах).

MIX FOLD 5, вероятно, будет оснащен чипсетом Snapdragon 8 Elite от Qualcomm, что обеспечит значительное повышение производительности в областях искусственного интеллекта, энергоэффективности и производительности графического процессора. В сочетании с HyperOS от Xiaomi это может сделать MIX FOLD 5 одним из самых быстрых складных устройств на рынке.

MIX FOLD 5 дата выхода

Что касается даты выхода. Номер модели 25054PXCEC предполагает запуск в мае 2025 года, но, как правило, складные телефоны Xiaomi выпускаются в августе. Ожидается, что официальный релиз состоится в середине или конце третьего квартала 2025 года.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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