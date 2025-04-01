Nintendo Switch 2 Pro контроллер получит аудио разъем 3,5-мм

Согласно новому документу Федеральной комиссии связи (FCC), контроллер Nintendo Switch 2 Pro, скорее всего, будет иметь разъем для наушников. Это нововведение станет стандартом для контроллеров Nintendo, поскольку аналогичные разъемы уже давно используются в геймпадах PS4 и Xbox One.

В отчете FCC от 31 марта описывается «игровой контроллер» с поддержкой Bluetooth и RFID. Судя по предыдущим моделям Pro Controllers от Nintendo, это может быть геймпад для Switch 2. Это подтверждается и тем, что в ходе тестирования использовались наушники Sony MDR-EX255AP с 3,5-мм разъемом. Ранее ни один Pro Controller от Nintendo, начиная с Wii, не имел разъема для наушников, в отличие от контроллеров Xbox и PlayStation.

Консоль Switch 2 также будет оснащена разъемом для наушников. Уже скоро, что на презентации Switch 2 Direct будет представлена дополнительная информация, включая данные о предварительных заказах.