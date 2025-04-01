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Игровые консолиЭлектроника и техника

Nintendo Switch 2 Pro контроллер получит аудио разъем 3,5-мм

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
01.04.2025
4 Просмотра 0
Контроллер Nintendo Switch 2 получит аудио разъем 3,5-мм

Согласно новому документу Федеральной комиссии связи (FCC), контроллер Nintendo Switch 2 Pro, скорее всего, будет иметь разъем для наушников. Это нововведение станет стандартом для контроллеров Nintendo, поскольку аналогичные разъемы уже давно используются в геймпадах PS4 и Xbox One.

В отчете FCC от 31 марта описывается «игровой контроллер» с поддержкой Bluetooth и RFID. Судя по предыдущим моделям Pro Controllers от Nintendo, это может быть геймпад для Switch 2. Это подтверждается и тем, что в ходе тестирования использовались наушники Sony MDR-EX255AP с 3,5-мм разъемом. Ранее ни один Pro Controller от Nintendo, начиная с Wii, не имел разъема для наушников, в отличие от контроллеров Xbox и PlayStation.

Консоль Switch 2 также будет оснащена разъемом для наушников. Уже скоро, что на презентации Switch 2 Direct будет представлена дополнительная информация, включая данные о предварительных заказах.

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Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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