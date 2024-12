Дизайнер представил концепт Nothing Fold (1)

Глава Nothing Карл Пей публично выражал скептицизм по поводу складных телефонов. Но новый концептуальный дизайн Nothing Fold (1) от промышленного дизайнера Саранга Шета, представляет интересное видение того, как мог бы выглядеть такой телефон. Шет известен своими работами над концептами продуктов Apple. Теперь он создал рендеры складного смартфона Nothing, в которых особенное внимание уделено уникальному дизайну.

Главная изюминка концепта — расширение фирменной светодиодной подсветки Glyph, характерной для обычных моделей Nothing, на шарнир устройства. В одном варианте это просто стильная световая полоса, а в другом — на шарнире представлен дополнительный небольшой дисплей, подобный Edge-дисплею старых Samsung . Первый вариант кажется более реалистичным.

Концепт Nothing Fold (1) также включает в себя предполагаемые характеристики: процессор MediaTek Dimensity 9400 8 , 16 ГБ оперативной памяти 8 , 32-мегапиксельную фронтальную камеру, батарею на 5500 мАч и поддержку беспроводной зарядки Qi2 мощностью 15 Вт.

Предполагаемая цена — 799 фунтов стерлингов (около 1018 долларов США). Это могло бы сделать его потенциально конкурентоспособным по стоимости. Важно отметить, что это всего лишь концепция, и реализация таких характеристик и дизайна не гарантируется. Насколько реалистична предложенная цена, также остается вопросом.

Источник — gizmochina