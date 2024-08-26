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Sony PS5 Pro будет выпущена в ближайшее время

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
26.08.2024
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Sony PS5 Pro будет выпущена в ближайшее время

Дата выхода следующей игровой консоли Sony PS5 Pro может быть ближе, чем мы думаем. Хотя Sony пока не сделала официальных объявлений, информация от разработчиков и аналитиков индустрии указывает на то, что эта модель будет более мощной и, возможно, скоро появится на рынке.

Согласно данным WccfTech, на выставке Gamescom 2024 разработчик поделился спецификациями PS5 Pro и сообщил, что Unreal Engine 5 будет работать на этой консоли значительно быстрее, чем на стандартной PS5.

Вот основные характеристики производительности PS5 Pro:

  • Улучшение производительности рендеринга на 45%: благодаря более мощному графическому процессору и быстрому доступу к памяти, производительность растрового рендеринга PS5 Pro будет на 45% выше по сравнению с обычной PS5.
  • Значительное улучшение трассировки лучей: новая архитектура трассировки лучей в PS5 Pro увеличивает скорость работы в среднем в 2-3 раза, а в пиковых режимах — до 4 раз.
  • Повышенная производительность машинного обучения: PS5 Pro будет оснащена настраиваемой архитектурой машинного обучения, поддерживающей 300 TOPS 8-битных операций, что позволит управлять технологией суперразрешения Sony PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR).

Хотя Sony еще не объявила официальную дату выхода PS5 Pro, предполагается, что консоль может напоминать PS4 Pro и будет выпущена в сентябре этого года, а в продажу поступит в ноябре.

Источник — ithome.com

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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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