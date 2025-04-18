Чип Dimensity 9500 составит серьезную конкуренцию Snapdragon 8 Elite

Инсайдеры продолжают делиться информацией о будущих флагманских мобильных процессорах, несмотря на то, что до официальных презентаций Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 и MediaTek Dimensity 9500 еще несколько месяцев. Последние новости поступили от известного китайского информатора Digital Chat Station, и касаются они нового чипа от MediaTek.

Согласно утечке, Dimensity 9500 продемонстрировал впечатляющий результат в бенчмарке AnTuTu, набрав более 400 000 баллов. Это примерно на 17% выше, чем лучший результат, который был зафиксирован у Snapdragon 8 Elite. Стоит отметить, что до финального релиза еще есть время, и эти цифры могут измениться в результате оптимизации. Тем не менее, уже сейчас можно говорить о серьезной заявке на лидерство.

Кроме того, Digital Chat Station также сообщает, что MediaTek планирует увеличить объем кэша L3 в Dimensity 9500 с 12 МБ до 16 МБ. Такое увеличение должно положительно сказаться на скорости работы с памятью и ускорить переключение между приложениями. Это важное улучшение может привести к более плавной и отзывчивой работе в режиме многозадачности.

Что еще интересного ждать от будущего поколения мобильных чипов?

Помимо информации о Dimensity 9500, Digital Chat Station поделился сведениями о производственных процессах будущих чипов от Apple, Qualcomm и MediaTek. Согласно его данным, процессоры следующего поколения, включая вероятный Apple A20, Snapdragon 8 Elite 3 и Dimensity 9600, будут производиться с использованием 2-нм техпроцесса TSMC.

Переход на более совершенный техпроцесс обычно означает повышение энергоэффективности и увеличение производительности. Однако стоит учитывать, что производство SoC на меньшем техпроцессе является дорогостоящим, и, как отмечает Digital Chat Station, это может привести к увеличению стоимости флагманских смартфонов 2026 года.

Что известно о характеристиках Dimensity 9500?

Ожидается, что Dimensity 9500 будет производиться по 3-нм техпроцессу N3E от TSMC. По имеющейся информации, чип будет включать в себя два ядра Cortex-X930 «Travis» и шесть ядер Cortex-A730 «Gelas». Тактовая частота основных ядер может достигать 4 ГГц, что на 10% выше, чем у Dimensity 9400.

Утечки о Dimensity 9500 выглядят весьма многообещающими. Если информация о производительности подтвердится, новый чип от MediaTek сможет составить серьезную конкуренцию Snapdragon 8 Elite 2 и занять лидирующие позиции на рынке мобильных процессоров. Следите за обновлениями, чтобы не пропустить официальные анонсы и тесты!