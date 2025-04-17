HONOR бьет тревогу: дипфейки угрожают рынку труда и честности найма

Компания HONOR провела масштабное исследование, чтобы оценить, насколько сильно дипфейки (сгенерированные с помощью искусственного интеллекта поддельные видео) влияют на процесс трудоустройства и рынок труда в целом. Исследование приурочено к выпуску нового поколения смартфонов HONOR Magic 7, оснащенных передовой технологией на базе искусственного интеллекта для обнаружения дипфейков. Это важный шаг в борьбе с растущей проблемой подделок. Они могут серьезно исказить представление о кандидатах на работу.

Исследование выявило тревожные тенденции

81,5% опрошенных готовы доверить искусственному интеллекту (AI) выполнение стрессовых задач.

опрошенных готовы доверить искусственному интеллекту (AI) выполнение стрессовых задач. 22,7% хотели бы, чтобы AI прошел собеседование за них.

хотели бы, чтобы AI прошел собеседование за них. И самое поразительное: 1,1% участников признались, что уже создают дипфейки!

Развитие технологий искусственного интеллекта, с одной стороны, открывает новые возможности, но с другой – создает серьезные риски. Дипфейки становятся все более реалистичными и трудноотличимыми от настоящих видео, что может привести к обману работодателей и несправедливому найму.

Понимая серьезность угрозы, компания HONOR внедрила в смартфоны серии Magic 7 специальную функцию распознавания дипфейков с использованием искусственного интеллекта. Эта технология анализирует фотографии и видео, чтобы определить, были ли они изменены или полностью созданы с помощью AI. Это важный инструмент для защиты пользователей от обмана и дезинформации.

Эксперты рынка труда предупреждают

Проблема дипфейков вызывает серьезное беспокойство у рекрутеров. Дарья Баркова, HR-профайлер и предприниматель IT-рекрутингового агентства Unicorn Search, подчеркивает: «Появление дипфейков и AI, имитирующих людей на интервью, подрывает достоверность результатов найма. Кандидаты могут заменять себя на этапе оценки, превращая цифровые каналы в зону уязвимости. Стандартизированные вопросы и кейсы устаревают, будущее – за живым взаимодействием и адаптацией в реальном времени».

Анна Осипова, руководитель внешних коммуникаций hh.ru в регионах, подтверждает актуальность проблемы: «Случаи использования дипфейков для прохождения онлайн-собеседований пока единичны, но они есть. По мере развития технологий риски будут расти, и компаниям стоит задуматься о противодействии. Важно проводить тщательный первичный скрининг кандидатов и проверку через службу безопасности. На онлайн-собеседованиях следует обращать внимание на качество видео и манеру речи».

Что ждет рынок труда в будущем

Эксперты сходятся во мнении, что компаниям придется менять методы подбора персонала. Необходимы новые способы проверки личности кандидатов и подлинности видео во время онлайн-собеседований. В будущем будут востребованы такие навыки, как критическое мышление и умение распознавать манипуляции. Также возрастет важность «живого» общения и нестандартных подходов к оценке кандидатов.