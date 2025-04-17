Nothing скоро представит CMF Phone 2 Pro, но действительно ли он Pro?

Суббренд CMF компании Nothing готовится выпустить свой первый смартфон с приставкой «Pro» – CMF Phone 2 Pro. Дата выхода новинки намечена на 28 апреля. Вместе с тем, крупный онлайн-магазин Flipkart официально подтвердил важную деталь: Phone 2 Pro будет работать на базе чипсета MediaTek Dimensity 7300 Pro. Давайте разберемся, чем этот чип отличается от того, что используется в оригинальном CMF Phone 1.

Производительность и гейминг: что нового?

Основное отличие Phone 2 Pro – это использование чипсета Dimensity 7300 Pro, представляющего собой улучшенную версию Dimensity 7300, установленного в Phone 1. Кроме того, согласно информации на странице Flipkart, версия Pro обеспечивает прирост производительности процессора на 10% и улучшение графики на 5%.

Несмотря на то, что это не колоссальный скачок в производительности, многие пользователи могут задаться вопросом, насколько оправдано добавление приставки «Pro» к названию. Тем не менее, даже небольшие улучшения должны обеспечить более плавную работу приложений и общую отзывчивость системы.

Для любителей мобильных игр приятным бонусом станет возможность запуска игр на частоте 120 кадров в секунду. Тесты Geekbench 6.4.0 показали, что CMF Phone 2 Pro набирает чуть более 1000 баллов в одноядерном тесте и около 3000 баллов в многоядерном.

Дизайн и другие характеристики

Что касается дизайна, то Phone 2 Pro имеет плоские боковые грани, а рамки вокруг экрана выглядят немного тоньше, чем у Phone 1.

В чипсет MediaTek Dimensity 7300 Pro также интегрирован нейронный процессор (NPU) 6-го поколения, производительность которого оценивается в 4,8 TOPS. Он отвечает за задачи, связанные с искусственным интеллектом. Пока не совсем ясно, насколько он превосходит NPU обычного Dimensity 7300.

Первые впечатления и ожидания

В целом, улучшения в CMF Phone 2 Pro по сравнению с первым поколением кажутся довольно скромными. Тем не менее, это, вероятно, будет надежный смартфон для повседневного использования. До официального запуска остается всего несколько дней, поэтому нам интересно узнать, какие еще сюрпризы приготовила компания CMF в Phone 2 Pro. Будем надеяться на более впечатляющие характеристики!