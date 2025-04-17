Новый рендер iPhone 17 Pro подтверждает прошлые утечки

Apple, как ожидается, представит свою новую линейку iPhone 17 в конце этого года, скорее всего, в сентябре, следуя традиционной схеме выпуска. До анонса остается около пяти месяцев, и, как это обычно бывает, в ближайшие месяцы мы увидим множество противоречивых слухов и утечек о дизайне и характеристиках моделей iPhone 17 и iPhone 17 Pro.

Что известно о дизайне iPhone 17 Pro?

Несколько месяцев назад появилась информация о том, что модели iPhone 17 Pro могут получить обновленную панель камеры на задней панели, которая будет напоминать дизайн смартфонов Pixel. Тогда же ранее утверждалось о двухцветной задней панели. Где панель камеры сделают в черном цвете, а остальная часть корпуса – в другом цвете, например, в сером.

Однако недавно известный аналитик Марк Гурман из Bloomberg сообщил, что, по его данным, у iPhone 17 Pro не будет двухцветной задней панели, и область камеры будет выполнена в том же цвете, что и остальная часть устройства.

Новый рендер поддерживает слова Гурмана

Теперь в сети появился рендер (главное изображение новости), который подтверждает информацию, предоставленную Марком Гурманом. И так, рендер был опубликован в Twitter пользователем @kdctweets. На рендере показали выступающую панель камеры в верхней части устройства. Она выполненная в том же цвете, что и остальная часть задней панели. Как и на предыдущих рендерах, светодиодная вспышка расположена справа, вместе с датчиком LiDAR и микрофоном, а объективы камеры находятся слева.

Вместе с тем, рендер не раскрывает никаких других подробностей, но дает представление о том, как может выглядеть iPhone 17 Pro без двухцветной задней панели, если информация Гурмана окажется правдой.

Будет ли у iPhone 17 Pro двухцветный дизайн?

Точно узнать, получат ли модели iPhone 17 Pro двухцветную заднюю панель или нет, мы сможем только после официального анонса устройств в конце этого года. В отличие от компаний Google, Nothing и OnePlus, Apple не раскрывает дизайн своих устройств заранее, поэтому впереди нас ждут еще несколько месяцев догадок, утечек и слухов. Следите за обновлениями!