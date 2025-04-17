Apple Intelligence, новая система искусственного интеллекта от Apple, пока не впечатляет многих пользователей. Но если вы все же решили ей воспользоваться, есть важная новость: Meta*, компания, владеющая Facebook, WhatsApp и Instagram, заблокировала доступ Apple Intelligence к своим приложениям.

Что произошло?

Функция Writing Tools в Apple Intelligence, которая позволяет создавать, редактировать и улучшать текст прямо во время набора, больше не работает в приложениях Meta*. Эту функцию разработали, чтобы упростить пользователям работу с текстом и избавить их от необходимости использовать отдельные приложения с искусственным интеллектом, такие как ChatGPT.

Бразильское издание Sorcererhat Tech обнаружило, что функция Writing Tools недоступна во всех приложениях Meta*. Это говорит о том, что компания намеренно заблокировала доступ Apple Intelligence.

Почему Meta* это сделала?

Компания Цукерберга пока не объяснила причины своего решения, но эксперты предполагают, что компания хочет, чтобы пользователи использовали собственный искусственный интеллект компании, вместо Apple Intelligence.

Этот шаг может негативно сказаться на ее репутации. В настоящее время компания находится под антимонопольным иском, в котором Федеральная торговая комиссия (FTC) обвиняет Meta* в покупке конкурентов вместо развития собственных технологий. Блокировка доступа к Apple Intelligence для продвижения Meta* AI может быть расценена как подтверждение этих обвинений.

История отношений Apple и Meta* в сфере ИИ

Meta* активно разрабатывает собственные модели искусственного интеллекта. В прошлом году Apple и Meta* вели переговоры о включении модели Llama в Apple Intelligence, но Apple отказалась от сделки из-за политики конфиденциальности последней.

Что теперь делать пользователям?

Жителей России это недолжно сильно расстроить, так как функции Apple Intelligence у нас не работают изначально, а компания Meta* признана экстремистской. Однако, для других пользователей, несмотря на то, что Apple Intelligence не так мощна, как другие инструменты ИИ, интеграция в iOS делает ее удобной для пользователей Apple. С ее помощью можно, например, перефразировать предложение, чтобы оно звучало более дружелюбно или профессионально. Это может быть полезно при написании электронных писем или создании постов для социальных сетей.

Если вы хотите использовать Writing Tools от Apple Intelligence для приложений Meta*, придется сначала написать текст в другом месте, а затем вставить его в приложение Meta*. Но это может быть неудобно. Возможно, вам будет проще использовать другую модель ИИ.

Блокировка Apple Intelligence в приложениях Meta* вызывает вопросы о конкуренции и выборе пользователей. Пока неясно, как это повлияет на пользователей в долгосрочной перспективе, но ясно одно: отношения между Apple и Meta* в сфере искусственного интеллекта остаются напряженными.

*Meta признана экстремистской организацией на территории РФ.