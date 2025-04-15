«Черное зеркало» газлайтит зрителей, выпуская разные версии одного и того же эпизода

Седьмой сезон «Чёрного Зеркала» на Netflix получился, как всегда, захватывающим и часто душераздирающим. Но в этот раз создатели сериала пошли ещё дальше. В лучших традициях «Чёрного Зеркала» они представили разные версии одного и того же эпизода! Это заставило зрителей почувствовать то же самое, что и главная героиня серии, переживающая газлайтинг.

Внимание: Далее спойлеры ко 2 серии 7 сезона «Чёрного Зеркала» («Bête Noire»)! Если вы ещё не смотрели этот эпизод, рекомендуем сначала ознакомиться с ним.

В эпизоде «Bête Noire» рассказывается история Марии, исследователя в сфере пищевых продуктов. Её жизнь переворачивается с ног на голову, когда её бывшая одноклассница Верити присоединяется к её команде. Верити обладает странной способностью: всё, что она говорит, становится правдой. Как будто она может создавать новые реальности. Вскоре выясняется, что она использует устройство, позволяющее ей перемещаться в альтернативные реальности, где её слова – истина (например, в мир, где не существует аллергии на орехи).

Но фанаты сериала обнаружили, что изменения, которые Верити вносит во временную линию, влияют и на наш реальный мир! В сцене, где Мария и Верити спорят о названии сети быстрого питания, Мария утверждает, что это «Barnies», так как её парень раньше там работал и у него даже есть кепка с логотипом «Barnies» (которую мы видим в начале эпизода). Однако, когда Мария ищет информацию в Google, поисковик выдает «Bernies» – результат изменений, внесенных Верити.

Самое интересное в том, что Netflix поменял названия в самом эпизоде! Существуют две разные версии этой сцены: в одной изначально указано название «Bernies», а в другой – «Barnies».

Один из фанатов написал в Twitter: «Мы с другом смотрели новый эпизод «Чёрного Зеркала» «Bête Noire» и заметили существенную разницу между нашими эпизодами… зрителем манипулируют! Это умный ход от «Чёрного Зеркала»».

Такой подход, похоже, является отсылкой к эффекту Манделы. Это феномен, когда большая группа людей помнит события, которые никогда не происходили. Самый известный пример – ошибочное воспоминание о смерти Нельсона Манделы в тюрьме в 80-х годах, хотя он был освобожден в 1990 году и умер в 2013 году.

Netflix пока не комментировал существование разных версий эпизода. Однако недавно стриминговый сервис опубликовал в Twitter одно слово: «bernies», на что официальный аккаунт «Чёрного Зеркала» ответил: «barnies». Похоже, что они намеренно играют с нами!

Источник — gamesradar